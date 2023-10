Gică Hagi îl laudă pe Budescu după Oțelul – Farul 0-1: ”Vede jocul, simte spațiul”

”Marinarii” , deoarece gazdele au avut o sumedenie de ocazii la poarta lui Mihai Aioani. Cu această victorie, campioana a urcat pe locul 5 în clasament.

Prima reacție a lui Gică Hagi după Oțelul – Farul 0-1

La finalul întâlnirii Oțelul – Farul 0-1, din etapa a 12-a din SuperLiga, Gică Hagi a vorbit din nou la superlativ despre Constantin Budescu, cel care a centrat perfect la golul marcat de Ionuț Larie. .

”Mă bucur că echipa a luptat, la fel cum a făcut-o şi cu Dinamo. Ne-am adaptat adversarului, am încercat să fim noi, să fim ofensivi, am încercat să facem lucruri, am avut ocazii, am avut şi şansă. Jocul a fost deschis şi suntem fericiţi că am câştigat.

Avem jucători, am demonstrat anul trecut că avem un lot bun, omogen. Unii sunt în formă, alţii mai puţin. Suntem pe drumul bun. Trebuie să încerci să exploatezi calităţile unui jucător, să îl pui întotdeauna în rolul în care trebuie să joace pentru a da randament.

La noi, asta trebuie să facă Budescu, noi îi aducem mingi, el trebuie să facă diferenţa, pentru că are viziune, vede jocul, simte spaţiul. Are momentele lui de creativitate pe care nu i le putem lua şi încercăm să îl punem în evidenţă. De când a venit la noi, Larie e fantastic, ne ajută foarte mult, e căpitanul echipei, e un băiat extraordinar şi are un randament foarte bun la vârsta lui.

Legat de Louis Munteanu, pot să spun doar că e un vârf autentic, căruia îi place golul de când s-a născut. E periculos, chiar dacă nu marchează, ştie să combine, are şut, finalizare bună, trebuie să meargă pe drumul ăsta”, a declarat Hagi.

Ce l-a nemulțumit pe Dorinel Munteanu

De partea cealaltă, Dorinel Munteanu, tehnicianul Oțelului Galați, consideră că rezultatul este mincinos, deoarece ocaziile mai mari au fost ale echipei sale. În plus, el a dezvăluit că așa a fost tactica să o lase pe Farul să domine teritorial.

”Un joc foarte echilibrat, care s-a decis printr-un gol stupid. Desfășurarea jocului a fost alta. Am avut ocaziile mai mari. Azi, șansa a fost de partea Farului. I-am lăsat să ne domine, dar fără să fie periculoși la poarta noastră.

Am avut ocazie la 0-0. Dacă marca Fatai, cred că altul era rezultatul. E bine. Azi nu am fost mulțumit de toți străinii. Trebuie să mai discut cu ei. Trebuie să mă ajute, nu să trag eu de ei”, a spus Dorinel Munteanu, care a comentat revederea cu Gică Hagi: ”Nu putem să avem decât cuvinte frumoase. Rămân doar momentele frumoase, unele care nu se pot uita niciodată”.