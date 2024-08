Gică Hagi îl poate pierde din nou pe Denis Alibec! Dezvăluirea atacantului despre contract, după Farul – Hermannstadt 3-2

Denis Alibec a mărturisit la finalul meciului cu FC Hermannstadt, că l-a convins pe Gică Hagi să-i treacă aceeași clauză în contract ca data trecută, aceea că poate pleca gratis în străinătate.

Denis Alibec poate pleca gratis de la Farul Constanța

Vara aceasta, Gică Hagi l-a convins pe Denis Alibec să revină la Farul Constanța. „Regele” a făcut un efort financiar și după cum a anunțat FANATIK în exclusivitate.

Doar că, pe lângă aspectul financiar, Hagi a fost nevoit să-l ademenească și cu o clauză în contract care să-i permită să se transfere gratis în străinătate, la fel cum s-a întâmplat vara trecută. Acest detaliu a fost dezvăluit chiar de către Denis Alibec, după ce adunat primele minute în tricoul Farului în acest sezon.

„Mă simt foarte bine, mai ales că am câștigat, aveam nevoie de această victorie. Săptămâna asta am fost foarte motivați, am dat totul pe teren.

Am așteptat un pic, să văd ce oferte am. Oricum, aici aveam prima opțiune din țară. Nu se punea problema să merg altundeva. E ca data trecută (n.r. clauza din contract), dar nu mă gândesc la asta acum. Mai am nevoie de câteva meciuri, dar eu zic că sunt bine.

Normal că mă gândesc la echipa națională, dar am făcut alegerea asta să mă întorc acasă, nu neapărat pentru echipa națională”, a declarat Denis Alibec la finalul meciului.

Rivaldinho, încrezător că revenirea lui Denis Alibec la Farul va fi de bun augur

De sosirea lui Denis Alibec la Farul este încântat și Rivaldinho. Marcatorul dublei din meciul cu Hermannstadt a mărturisit că atacantul care a fost în lotul României la EURO 2024 este un real câștig pentru echipă.

„Sunt foarte fericit că am marcat. Am avut puţine emoţii la sfârşit, dar asta e. Ei au încercat să egaleze, dar e important că cele 3 puncte au rămas la noi. Treaba noastră e doar să ne antrenăm, a venit Denis (n.r. – Alibec), e un plus pentru echipă.

Suntem bucuroşi că a revenit la noi. Va fi o deplasare grea, UTA e o echipă puternică. Dacă vom începe să legăm victoriile, ne vom duce acolo sus”, a spus și Rivaldinho la flash-interviu.