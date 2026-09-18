ADVERTISEMENT

Gheorghe Hagi a anunțat lotul României pentru meciurile cu Suedia, Bosnia & Herțegovina și Polonia din Liga Națiunilor. Selecționerul a readus un jucător care nu mai fusese la prima reprezentativă de aproape 10 ani. Cine este pariul său, de fapt.

Valentin Cojocaru, pariul lui Gică Hagi. Portarul revine în lotul României după aproape 10 ani

Gheorghe Hagi (61 de ani), selecționerul naționalei României, a anunțat vineri, 18 septembrie, , „dubla” cu Suedia și partidele cu Bosnia & Herțegovina și Polonia. „Regele” va avea la dispoziție 33 de jucători pentru această acțiune. Dintre toți cei trecuți pe listă, există un nume surprinzător.

ADVERTISEMENT

Mai exact, Valentin Cojocaru, portarul legitimat la formația poloneză Pogon Szczecin, bifează o revenire în prima reprezentativă după aproape 10 ani. Jucătorul, care în primăvara acestui an, a fost ultima oară în lotul naționalei României pe 15 noiembrie 2016. El asista atunci, din postura de rezervă neutilizată, la amicalul pierdut cu Rusia, scor 0-1. Tot atunci a fost prima și singura dată când a fost convocat la seniori, el având în CV 5 selecții, respectiv 14, pentru reprezentativele U19 și U21 ale României.

Ceilalți doi portari cu care va concura pentru postul de titular între buturi sunt Ionuț Radu și Otto Hindrich. Primul joacă la Celta Vigo și , în timp ce al doilea joacă tot în Polonia, dar la Legia Varșovia.

ADVERTISEMENT

Lotul naționalei României convocat de Gică Hagi

PORTARI: Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 2/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0);

Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 2/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0); FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 1/0), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 3/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 30/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 46/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 10/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 2/0), Lisav EISSAT (Bristol City, 4/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 2/0), Raul OPRUȚ (Dinamo, 5/0);

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 1/0), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 3/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 30/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 46/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 10/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 2/0), Lisav EISSAT (Bristol City, 4/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 2/0), Raul OPRUȚ (Dinamo, 5/0); MIJLOCAȘI: Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 14/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 75/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 87/15), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 39/4), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 8/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 2/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 2/0);

Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 14/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 75/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 87/15), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 39/4), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 8/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 2/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 2/0); ATACANȚI: Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 28/0), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 18/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 54/8), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 36/5), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 28/5), Louis MUNTEANU (D.C. United | SUA, 6/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 9/2), Denis DRĂGUȘ (FCSB, 28/7).

Gică Hagi a câștigat trofee cu Valentin Cojocaru

Crescut de FCSB, unde a jucat 39 de meciuri, Valentin Cojocaru s-a despărțit definitiv de bucureșteni în 2017. Ulterior, la început de 2018, el era adus la FC Viitorul, unde, sub comanda lui Gică Hagi, a evoluat în 49 de jocuri. La gruparea dobrogeană, el l-a ajutat pe „Rege” să câștige Cupa României (2018/2019) și Supercupa României (2019/2020).

ADVERTISEMENT

În România, Cojocaru a mai jucat și la FC Voluntari. Însă experiența sa în străinătate este cu mult mai vastă, întrucât a îmbrăcat tricoul ucrainenilor de la SC Dnipro, al belgienilor de la OH Leuven, și al olandezilor de la Feyenoord. Deși nu a bifat niciun minut pentru formația batavă, el a fost rezervă în finala Conference League din sezonul 2021/2022, pierdută în fața italienilor de la AS Roma (0-1).