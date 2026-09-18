Gheorghe Hagi a anunțat lotul României pentru meciurile cu Suedia, Bosnia & Herțegovina și Polonia din Liga Națiunilor. Selecționerul a readus un jucător care nu mai fusese la prima reprezentativă de aproape 10 ani. Cine este pariul său, de fapt.
Gheorghe Hagi (61 de ani), selecționerul naționalei României, a anunțat vineri, 18 septembrie, lotul de jucători pentru cele patru meciuri din Liga Națiunilor, „dubla” cu Suedia și partidele cu Bosnia & Herțegovina și Polonia. „Regele” va avea la dispoziție 33 de jucători pentru această acțiune. Dintre toți cei trecuți pe listă, există un nume surprinzător.
Mai exact, Valentin Cojocaru, portarul legitimat la formația poloneză Pogon Szczecin, bifează o revenire în prima reprezentativă după aproape 10 ani. Jucătorul, care a suferit o transformare uluitoare de look în primăvara acestui an, a fost ultima oară în lotul naționalei României pe 15 noiembrie 2016. El asista atunci, din postura de rezervă neutilizată, la amicalul pierdut cu Rusia, scor 0-1. Tot atunci a fost prima și singura dată când a fost convocat la seniori, el având în CV 5 selecții, respectiv 14, pentru reprezentativele U19 și U21 ale României.
Ceilalți doi portari cu care va concura pentru postul de titular între buturi sunt Ionuț Radu și Otto Hindrich. Primul joacă la Celta Vigo și este angrenat în faza ligii din Europa League, în timp ce al doilea joacă tot în Polonia, dar la Legia Varșovia.
Crescut de FCSB, unde a jucat 39 de meciuri, Valentin Cojocaru s-a despărțit definitiv de bucureșteni în 2017. Ulterior, la început de 2018, el era adus la FC Viitorul, unde, sub comanda lui Gică Hagi, a evoluat în 49 de jocuri. La gruparea dobrogeană, el l-a ajutat pe „Rege” să câștige Cupa României (2018/2019) și Supercupa României (2019/2020).
În România, Cojocaru a mai jucat și la FC Voluntari. Însă experiența sa în străinătate este cu mult mai vastă, întrucât a îmbrăcat tricoul ucrainenilor de la SC Dnipro, al belgienilor de la OH Leuven, și al olandezilor de la Feyenoord. Deși nu a bifat niciun minut pentru formația batavă, el a fost rezervă în finala Conference League din sezonul 2021/2022, pierdută în fața italienilor de la AS Roma (0-1).