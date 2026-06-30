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Gică Hagi, Ilie Balaci sau Nicolae Dobrin? Rică Răducanu a spus cine a fost cel mai bun fotbalist român din istorie: ”Mare de tot!”

O întrebare care va circula pentru totdeauna în zona ”microbistă” din România este ”cine a fost cel mai bun fotbalist român din istorie?”. Se bat pentru acest titlu Hagi, Balaci și Dobrin. Rică Răducanu a dat verdictul.
Adrian Baciu
30.06.2026 | 12:00
Gica Hagi Ilie Balaci sau Nicolae Dobrin Rica Raducanu a spus cine a fost cel mai bun fotbalist roman din istorie Mare de tot
Rică Răducanu, o legendă a fotbalului românesc, a dat verdictul: cine a fost mai mare între Hagi, Balaci și Dobrin. Sursa foto: hepta / Wikipedia / colaj Fanatik
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Cine a fost cel mai bun fotbalist român din istorie? Gică Hagi, Ilie Balaci sau Nicolae Dobrin? Iată o chestiune în legătură cu care s-a pronunțat un alt jucător care a scris istorie în țara noastră, Rică Răducanu. Fostul mare portar are numai cuvinte de laudă despre cele trei legende, însă îi scoate în evidență pe doi dintre foștii fotbaliști.

Care a fost cel mai mare fotbalist român din istorie: Hagi, Dobrin sau Balaci. Rică Răducanu oferă un răspuns surprinzător

De-a lungul istoriei sale, ”sportul rege” din România a dat o multitudine de fotbaliști legendari, de mare valoare, care și-au lăsat amprenta definitiv asupra naționalei sau a celor mai galonate echipe de club din Capitală (Steaua, Dinamo, Rapid) sau din provincie (U Craiova, FC Argeș, Poli Timișoara, UTA, U Cluj etc).

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Dintre toți marii jucători, specialiștii, fanii și presa a extras un top 3 neoficial. Aici îi avem pe ”Regele” Gică Hagi (61 de ani), pe ”Minunea blondă” Ilie Balaci (1956-2018) și pe ”Gâscanul” Nicolae Dobrin (1947-2007). În România există o dispută clară între generații cu privire la numele celui mai mare fotbalist român din toate timpurile.

Fără îndoială, cei mai în vârstă sunt de părere că Nicolae Dobrin merită locul 1, fiind unic. Apoi, persoanele care nu l-au prins pe ”Prințul din Trivale” jucând spun că Gică Hagi merită să fie pe prima poziție în acest top. Un număr impresionant de ”fani” are și legenda Craiovei Maxima, Ilie Balaci.

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Prezent recent la un podcast, fostul mare portar al României, legendarul Rică Răducanu (80 de ani) s-a pronunțat și el pe acest subiect extrem de delicat și de pasional printre microbiști. În opinia sa, ”Regele” Hagi este unul dintre cei mai importanți fotbaliști pe care i-a avut România. Acesta îl alătură aproape la același nivel și pe Ilie Balaci. ”Hagi a fost mare de tot, nu știu de ce s-a deranjat să vină la națională. Cel mai mare fotbalist din istoria României? Da, el și cu Balaci. Ilie era iute cu mingea la picior, niciunul nu dădea cu capul. Între ei doi ar fi bătălia”, a afirmat legendarul Rică Răducanu la Un Podcast.

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Cine îl consideră pe Dobrin cel mai mare fotbalist român

În general, lumea fotbalului din România are opinii variate pe acest subiect. De exemplu, Ioan Andone (66 de ani) este de părere că Ilie Balaci este cel mai mare. Un alt fost mare dinamovist, Dănuț Lupu (59 de ani), înclină balanța că către Nicolae Dobrin. Chiar în acest an, la FANATIK, Lupu a vorbit despre acest subiect. S-a întâmplat de ziua ”Regelui”. Fostul mare mijlocaș a susținut că cel mai mare fotbalist român a fost Dobrin.

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”Eu îmi mențin părerea mea, că Hagi nu e cel mai mare jucător român. La mașini știți cum este? E Mercedes și restul! La fotbaliști a fost Dobrin și restul! Dobrin a fost Mercedesul, aceasta e părerea mea. Dobrin a fost cel mai mare fotbalist român!

Dacă aș fi fost precum alții, aș fi spus că ‘nu, nașul a fost cel mai mare, Ilie Balaci’. Eu am spus Dobrin și restul. Că e Gică pe locul doi sau trei… Sau că e Balaci. Au fost fotbaliști enormi de-a lungul timpului, aici mă refer la Dumitrache sau Petcu de la Constanța”, a punctat Dănuț Lupu.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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