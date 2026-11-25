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Delegația sportivilor care l-au vizitat pe Papă la Vatican a fost însoțită de George Bologan, ambasadorul României pe lângă Sfântul Scaun. Peste 20.000 de oameni au asistat la acest moment, conform Vatican News. Gheorghe Hagi, Nadia Comăneci și Ilie Năstase au avut onoarea să stea de vorbă cu Papa, să-l îmbrățișeze și să-i ofere cadouri.

Hagi, Năstase și Nadia Comăneci au fost în audiență la Papa de la Roma. Ocazia a fost specială

Vizita a fost posibilă în contextul anului „Nadia Comăneci” și este direct legată de eforturile Ambasadei României pe lângă Sfântul Scaun și Comitetului Olimpic și Sportiv Român. Papa de la Roma i-a întâmpinat pe cei trei foști mari sportivi și a stat de vorbă cu aceștia câteva minute. Legendele din România nu au mers cu mâna goală la Vatican.

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Gica Hagi, de exemplu, i-a dăruit Papei un tricou personalizat al echipei naționale din 1994, cu numărul 10 și numele lui pe spate. De asemenea, pe tricou era scris, de mână: „Sanctității Sale Papa Leon al XIV-lea. Cu credință, respect și recunoștință”.

pe care a folosit-o în 1976, precum și un tablou cu Ilie Năstase alături de Gică Hagi și Nadia Comăneci, alături de autografele. „Știu că joacă tenis și că are și un teren de tenis în curte, la Vatican, așa că e binevenită racheta de la mine. O să îi fac cadou o rachetă și Gică un tricou de fotbal, cred”, declara Năstase în urmă cu 24 de ore.

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Ce cadouri i-au oferit cei trei foști mari sportivi Papei Leon? Mesaj emoționant al Nadiei Comăneci

i-a oferit cadou Papei o bluză de trening a naționalei României și o șapcă Los Angeles 2028 semnată de ea și de soțul Bart Conner. „A fost o zi specială să fim împreună, legendele sportului românesc, Ilie Năstase, Gigă Hagi, domnul ambasador Bologan și domnul președinte al Comitetului Olimpic Român, Mihai Covaliu, să simțim această emoție de a fi binecuvântați la Vatican în acest an care a fost extrem de special și pentru mine, împlinindu-se 50 de ani de la primul 10. Mulțumim mult pentru această onoare și multă, multă sănătate tuturor!”, a declarat Nadia, conform agenției oficiale de presă a Sfântului Scaun.