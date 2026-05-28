Gică Hagi, în alertă la debut! Doi tricolori de bază au părăsit cantonamentul accidentați

Absentă de la Campionatul Mondial din acest an, reprezentativa României se pregătește pentru două partide amicale programate în perioada următoare: o deplasare în Georgia, pe 2 iunie, și un meci pe teren propriu împotriva Țării Galilor, pe 6 iunie. Cum zilele până la debutul lui Gică Hagi pe banca tehnică a naționalei sunt numărate, „Regele” a primit o veste proastă.

Gică Hagi, în alertă la debut

. Dennis Man și Ionuț Radu au fost supuși unor investigații suplimentare, în contextul în care au resimțit dureri musculare, iar verdictul medicilor a fost că aceștia nu pot fi recuperați în timp util pentru meciurile amicale cu Georgia și Țara Galilor. Vestea este una importantă,

„Dennis Man, după antrenamentul de miercuri, și Ionuț Radu, după ultimul meci la echipa de club, au acuzat probleme musculare și, în cursul zilei de joi, au fost supuși unor investigații suplimentare de staff-ul medical. În cazul ambilor s-a constatat că nu pot fi recuperați în timp util pentru cele două meciuri amicale din iunie și vor părăsi cantonamentul naționalei.

Dennis, Ionuț, multă sănătate și vă așteptăm alături de noi la meciurile din toamnă, din Liga Națiunilor!”, s-a arătat în comunicatul oferit de Federația Română de Fotbal în ceea ce privește starea de sănătate a lui Dennis Man și Ionuț Radu pentru meciurile cu Georgia și Țara Galilor.

Lista jucătorilor convocați de Gică Hagi

Pentru meciul său de debut pe banca echipei naționale, Gheorghe Hagi a hotărât să convoace un lot lărgit de 30 de fotbaliști, dorind astfel să evalueze pe cine se va putea baza în campaniile următoare. Acestora li se vor alătura încă trei jucători, care vor fi chemați la lot imediat după disputarea barajului pentru UEFA Conference League dintre Dinamo și FCSB. Totuși, în această situație rămâne de văzut dacă selecționerul va mai convoca alți doi fotbaliști. Lista completă se prezintă astfel:

PORTARI: Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 1/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Andrei COUBIȘ (U Cluj, 1/0), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1) Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Matei ILIE (CFR Cluj, 0/0), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);

MIJLOCAȘI: Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 38/4), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 7/0), Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 12/0), Nicolae STANCIU (Dalian | China, 86/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 7/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), David MATEI (Universitatea Craiova, 0/0);

ATACANȚI: Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 17/1), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 4/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 6/0), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7).