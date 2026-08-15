Sport

Gică Hagi, alături de Dan Petrescu la derby-ul Rapid – Dinamo. Ce a pățit selecționerul României pe Giulești. Foto

Nelipsit de la meciurile tari din SuperLiga, Gică Hagi nu putea lipsi de la derby-ul Rapid - Dinamo. Selecționerul României a mers pe Giulești, unde a fost în centrul atenției
Bogdan Ciutacu, Cristian Măciucă
15.08.2026 | 21:43
Gica Hagi alaturi de Dan Petrescu la derbyul Rapid Dinamo Ce a patit selectionerul Romaniei pe Giulesti Foto
SPECIAL FANATIK
Gică Hagi, alături de Dan Petrescu la derby-ul Rapid - Dinamo. Ce a pățit selecționerul României pe Giulești. FOTO: Fanatik / Renato Anghelescu
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Gheorghe Hagi (61 de ani) pregătește încă de pe acum meciurile echipei naționale din luna septembrie, atunci când începe Nations League. Din acest motiv, „Regele” e prezent la aproape toate meciurile din SuperLiga pentru a îi vedea pe fotbaliștii selecționabili. Hagi a avut parte de o primire specială pe Giulești la derby-ul Rapid – Dinamo.

Gică Hagi, asaltat de fani la Rapid – Dinamo

Derby-ul etapei a 5-a din SuperLiga, Rapid – Dinamo, s-a jucat pe Giulești. La meci a fost prezent inclusiv Gică Hagi. Chiar dacă a jucat pentru rivala celor două formații, Steaua, selecționerul României a fost asaltat de fani pentru poze și autografe. Mai mulți suporteri aflați în apropierea tribunei oficiale au venit la „Rege” pentru a imortaliza momentul.

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Hagi făcând poze cu fanii pe Giulești. FOTO: Fanatik

Alături de Gică Hagi, la Rapid – Dinamo au fost mai mulți oameni importanți din Federația Română de Fotbal. Lângă „Rege” au fost surprinși secunzii acestuia, Ionel Gane și Cătălin Anghel, și Mihai Stoichiță, directorul Comisiei Tehnice.

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Hagi și staff-ul FRF la Rapid – Dinamo. FOTO: Fanatik / Renato Anghelescu

Din loja stadionului Giulești nu a lipsit nici fostul antrenor al Rapidului, Dan Petrescu (58 de ani). „Bursucul” a luat loc chiar lângă „Regele” Gheorghe Hagi. Chiar dacă nu a mai fost implicat în fotbal în ultimul an din cauza problemelor de sănătate, Petrescu a început să vină tot mai des pe stadion la meciurile de SuperLiga.

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Gică Hagi, alături de Dan Petrescu la derby-ul Rapid – Dinamo. FOTO: Fanatik / Renato Anghelescu

Când joacă România în UEFA Nations League

Gică Hagi va debuta oficial pe banca echipei naționale a României în această toamnă, când începe noua ediție de Liga Națiunilor. „Tricolorii” au fost repartizați în Liga B, Grupa B4, alături de Polonia, Bosnia & Herțegovina și Suedia. România va avea parte de un program foarte aglomerat încă de la debutul competiției, primele patru partide urmând să fie disputate într-un interval de numai 11 zile.

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România va începe aventura în deplasare, pe 25 septembrie 2026, cu Suedia, după care va reveni pe teren propriu pentru duelul cu Bosnia & Herțegovina, programat pe 28 septembrie. Pe 2 octombrie, echipa națională va merge în Polonia pentru al treilea meci al grupei, iar patru zile mai târziu, pe 5 octombrie, va primi vizita Suediei. UEFA a stabilit ca primele patru etape ale fazei grupelor să se dispute în perioada 24 septembrie – 6 octombrie 2026.

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Ultimele două partide din Grupa B4 sunt programate în luna noiembrie. România va juca pe 14 noiembrie 2026, pe teren propriu, împotriva Poloniei, urmând ca trei zile mai târziu, pe 17 noiembrie, să întâlnească Bosnia & Herțegovina în deplasare.

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Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
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