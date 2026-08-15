Gică Hagi, alături de Dan Petrescu la derby-ul Rapid – Dinamo. Ce a pățit selecționerul României pe Giulești. Foto

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Gheorghe Hagi (61 de ani) pregătește încă de pe acum meciurile echipei naționale din luna septembrie, atunci când începe Nations League. Din acest motiv, „Regele” e prezent la aproape toate meciurile din SuperLiga pentru a îi vedea pe fotbaliștii selecționabili. Hagi a avut parte de o primire specială pe Giulești la derby-ul Rapid – Dinamo.

Gică Hagi, asaltat de fani la Rapid – Dinamo

s-a jucat pe Giulești. La meci a fost prezent inclusiv Gică Hagi. Chiar dacă a jucat pentru rivala celor două formații, Steaua, selecționerul României a fost asaltat de fani pentru poze și autografe. Mai mulți suporteri aflați în apropierea tribunei oficiale au venit la „Rege” pentru a imortaliza momentul.

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Alături de Gică Hagi, la Rapid – Dinamo au fost mai mulți oameni importanți din Federația Română de Fotbal. Lângă „Rege” au fost surprinși secunzii acestuia, Ionel Gane și Cătălin Anghel, și Mihai Stoichiță, directorul Comisiei Tehnice.

Din loja stadionului Giulești nu a lipsit nici fostul antrenor al Rapidului, Dan Petrescu (58 de ani). „Bursucul” a luat loc chiar lângă „Regele” Gheorghe Hagi. Chiar dacă nu a mai fost implicat în fotbal în ultimul an din cauza problemelor de sănătate, Petrescu a început să vină tot mai des pe stadion la meciurile de SuperLiga.

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Când joacă România în UEFA Nations League

Gică Hagi va debuta oficial pe banca echipei naționale a României în această toamnă, când începe noua ediție de Liga Națiunilor. „Tricolorii” au fost repartizați în Liga B, Grupa B4, alături de Polonia, Bosnia & Herțegovina și Suedia. încă de la debutul competiției, primele patru partide urmând să fie disputate într-un interval de numai 11 zile.

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România va începe aventura în deplasare, pe 25 septembrie 2026, cu Suedia, după care va reveni pe teren propriu pentru duelul cu Bosnia & Herțegovina, programat pe 28 septembrie. Pe 2 octombrie, echipa națională va merge în Polonia pentru al treilea meci al grupei, iar patru zile mai târziu, pe 5 octombrie, va primi vizita Suediei. UEFA a stabilit ca primele patru etape ale fazei grupelor să se dispute în perioada 24 septembrie – 6 octombrie 2026.

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Ultimele două partide din Grupa B4 sunt programate în luna noiembrie. România va juca pe 14 noiembrie 2026, pe teren propriu, împotriva Poloniei, urmând ca trei zile mai târziu, pe 17 noiembrie, să întâlnească Bosnia & Herțegovina în deplasare.