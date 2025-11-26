Sport

Gică Hagi, în continuare, “fabrică” de bani pentru turci. Ce se întâmplă la Istanbul, la aproape 25 de ani de la retragerea “Regelui”. Video

Au trecut aproape 25 de ani de când Gică Hagi s-a retras de la Galatasaray. Turcii continuă, însă, să facă bani, folosindu-se de imaginea “Regelui”. Ce se întâmplă la Istanbul înaintea fiecărui meci al grupării “Cimbom”
Răzvan Scarlat
26.11.2025 | 10:07
Gica Hagi in continuare fabrica de bani pentru turci Ce se intampla la Istanbul la aproape 25 de ani de la retragerea Regelui Video
SPECIAL FANATIK
Gheorghe Hagi la meciul amical dintre All Stars Romania si Galatasaray Legends. Sursa foto: sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

Pentru suporterii lui Galatasaray, Gică Hagi este o legendă. Este considerat și în prezent drept cel mai bun fotbalist care a îmbrăcat vreodată tricoul grupării “Cimbom”. În urmă cu aproape două decenii și jumătate, “Regele” a evoluat ultima dată într-un meci oficial pentru echipa din Istanbul. Deși anii au trecut, fostul mare internațional român nu a fost uitat în Turcia. Ba din contră! Cu timpul, iubirea și respectul față de ex-mijlocaș au crescut, iar mărturie în acest sens sunt imaginile surprinse, marți seară, de jurnalistul Marian Olaianos.

Cum fac bani turcii folosindu-se de imaginea lui Gică Hagi

Mai exact, înaintea partidei cu Royale Union Saint-Gilloise, din grupa de Liga Campionilor, Istanbulul a fost “sufocat” de vânzători care încercau să vândă replici ale tricourilor purtate de Gică Hagi în perioada de glorie a lui Galatarasay. Fanii “Regelui” aveau de unde alege, pe tarabă fiind expuse atât varianta galben-roșie, de bază, cât și cea albă. Ca o concluzie, cel puțin în Turcia, numele marelui mijlocaș continua să vândă la scară înaltă. Și, cu siguranță, o va face în continuare.

ADVERTISEMENT

Cum l-au primit turcii pe Gică Hagi la sosirea la stadionul Ali Sami Yen

Altfel, Gică Hagi a fost prezent, marți seară, la partida Galatasaray – Royale Union Saint-Gilloise, din Liga Campionilor. Un adevărat idol în Turcia, “Regele” a fost întâmpinat cu multă căldură în momentul în care a ajuns la stadionul Ali Sami Yen. Deloc surprinzător, fanii s-au chinuit să ajungă lângă el, pentru a-și face o poză. Din păcate, prezența fostului mijlocaș nu a fost cu noroc pentru turci, care au pierdut partida cu belgienii, scor 0-1, după un gol încasat în repriza a doua.

ADVERTISEMENT
Caz cutremurător la Timișoara. O fetiță de 10 ani a fost înjunghiată de...
Digi24.ro
Caz cutremurător la Timișoara. O fetiță de 10 ani a fost înjunghiată de mama ei. Femeia a vrut să se răzbune

Câte trofee a cucerit Gică Hagi cu Galatasaray

Gică Hagi a evoluat pentru Galatasaray între 1996 și 2001, perioadă în care a câștigat zece trofee (4 titluri, 2 Cupe ale Turciei, 2 Supercupe, Cupa UEFA, Supercupa Europei). “Regele” a jucat ultima sa partidă pentru gruparea “Cimbom” pe 26 mai 2001, contra lui Trabzon.

ADVERTISEMENT
Lovitură după lovitură! Lucruri nebănuite de la lotul de gimnastică încep să iasă...
Digisport.ro
Lovitură după lovitură! Lucruri nebănuite de la lotul de gimnastică încep să iasă la iveală

În acel meci, Hagi a marcat două goluri și a reușit un assist. În semn de respect pentru ce a făcut pentru Galatasaray, fanii au adoptat, în onoarea sa, scandarea “Te iubesc, Hagi”.

Maghiarii au reacționat după ce au aflat că Andre Duarte este aproape de...
Fanatik
Maghiarii au reacționat după ce au aflat că Andre Duarte este aproape de transferul la FCSB: ”Problema nu este atât de simplă”
Mihai Stoica nu are dubii înainte de Steaua Roșie Belgrad – FCSB: „Ce...
Fanatik
Mihai Stoica nu are dubii înainte de Steaua Roșie Belgrad – FCSB: „Ce au ei, n-a avut nimeni. Sunt la alt nivel”
Cristi Chivu i-a răspuns lui Diego Simeone: „Nu mă simt inferior”. De la...
Fanatik
Cristi Chivu i-a răspuns lui Diego Simeone: „Nu mă simt inferior”. De la ce mare antrenor din Europa se inspiră românul
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Echipa de tradiție SE SCUFUNDĂ: restanțe salariale de trei luni și jucători care...
iamsport.ro
Echipa de tradiție SE SCUFUNDĂ: restanțe salariale de trei luni și jucători care nu vor să mai joace
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!