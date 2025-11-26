Gică Hagi, în continuare, “fabrică” de bani pentru turci. Ce se întâmplă la Istanbul, la aproape 25 de ani de la retragerea “Regelui”. Video

ADVERTISEMENT

Pentru suporterii lui Galatasaray, Gică Hagi este o legendă. Este considerat și în prezent drept cel mai bun fotbalist care a îmbrăcat vreodată tricoul grupării “Cimbom”. În urmă cu aproape două decenii și jumătate, “Regele” a evoluat ultima dată într-un meci oficial pentru echipa din Istanbul. Deși anii au trecut, fostul mare internațional român nu a fost uitat în Turcia. Ba din contră! Cu timpul, iubirea și respectul față de ex-mijlocaș au crescut, iar mărturie în acest sens sunt imaginile surprinse, marți seară, de jurnalistul Marian Olaianos.

Cum fac bani turcii folosindu-se de imaginea lui Gică Hagi

Mai exact, înaintea partidei cu Royale Union Saint-Gilloise, din grupa de Liga Campionilor, Istanbulul a fost “sufocat” de vânzători care încercau să vândă replici ale tricourilor purtate de . Fanii “Regelui” aveau de unde alege, pe tarabă fiind expuse atât varianta galben-roșie, de bază, cât și cea albă. Ca o concluzie, cel puțin în Turcia, numele marelui mijlocaș continua să vândă la scară înaltă. Și, cu siguranță, o va face în continuare.

Cum l-au primit turcii pe Gică Hagi la sosirea la stadionul Ali Sami Yen

Altfel, , din Liga Campionilor. Un adevărat idol în Turcia, “Regele” a fost întâmpinat cu multă căldură în momentul în care a ajuns la stadionul Ali Sami Yen. Deloc surprinzător, fanii s-au chinuit să ajungă lângă el, pentru a-și face o poză. Din păcate, prezența fostului mijlocaș nu a fost cu noroc pentru turci, care au pierdut partida cu belgienii, scor 0-1, după un gol încasat în repriza a doua.

Câte trofee a cucerit Gică Hagi cu Galatasaray

Gică Hagi a evoluat pentru Galatasaray între 1996 și 2001, perioadă în care a câștigat zece trofee (4 titluri, 2 Cupe ale Turciei, 2 Supercupe, Cupa UEFA, Supercupa Europei). “Regele” a jucat ultima sa partidă pentru gruparea “Cimbom” pe 26 mai 2001, contra lui Trabzon.

În acel meci, Hagi a marcat două goluri și a reușit un assist. În semn de respect pentru ce a făcut pentru Galatasaray, fanii au adoptat, în onoarea sa, scandarea “Te iubesc, Hagi”.