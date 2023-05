Gică Hagi, în extaz după Farul – FCSB 3-2 și un nou titlu de campion: „E o zi de pus în ramă! Toți merită felicitați”

jucătorii pentru felul în care au reușit să întoarcă scorul după ce cu două goluri în plus, spunând că are jucători foarte talentați și că a avut încredere în ei încă din vara trecută.

Gică Hagi, în extaz după Farul – FCSB 3-2 și un nou titlu de campion

Gică Hagi a fost în extaz după victoria de titlu a Farului în duelul dramatic cu FCSB, care i-a adus un nou campionat câștigat: „A fost un fotbal bun din partea amândurora.

ADVERTISEMENT

Am dovedit că merităm să fim campioni, am demonstrat de-a lungul sezonului. Publicul ne împinge, îi împinge pe jucători și pe toți. E o zi de pus în ramă.

Toate trofeele sunt mari, toată Constanța e fericită! E super! Ne place să atacăm, a trebuit să atacăm, asta le-am spus, cred că am avut de toate în seara asta”.

ADVERTISEMENT

„Am început meciul foarte prost, dar ne-am revenit pe parcurs și iată că am câștigat. Eu zic că toți jucătorii sunt fenomenali, toți au făcut ce trebuie, am jucat foarte bine, am marcat multe goluri, sunt mândru de ei!

Noi am planificat aceste lucruri din vară, de când am spus că avem o echipă foarte talentată. Ei sunt artiștii, noi planificăm, stăm mai în spate, îi lăsăm pe ei în față!”, a mai .

ADVERTISEMENT

„Trebuie să îi dedicăm seara lui Gică Hagi!”

Basarab Panduru a vorbit despre succesul că seara trebuie să îi fie dedicată lui Gică Hagi, care este artizanul „marinarilor” și care a făcut schimbări câștigătoare împotriva „roș-albaștrilor”.

„Trebuie să îi dedicăm seara asta lui Hagi. La începutul campionatului nu credea nimeni în ei. Dar vă mai spun ceva, nici ei nu credeau în ei, indiferent de ce vor să ne spună.

ADVERTISEMENT

A fost un sezon greu pentru ei, era o bătaie cu Craiova pentru play-off, cu Sepsi pe-acolo. A făcut niște schimbări foarte bune în seara asta, i-a simțit bine pe jucători!”, a mai spus Basarab Panduru, la TV .

ADVERTISEMENT