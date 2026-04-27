Gică Hagi, în tribune la FC Argeș – Universitatea Craiova. Baie de mulțime la Mioveni pentru noul selecționer. Foto

Ultima partidă a etapei a 6-a a play-off-ului din SuperLiga se joacă între FC Argeș și Universitatea Craiova. În tribune este prezent și Gică Hagi (61 de ani), care își dorește să vadă la lucru fotbaliștii care sunt pasibili de convocarea la echipa națională a României.

Gică Hagi, primire entuziasmantă la FC Argeș – Universitatea Craiova

Universitatea Craiova are șansa de a lua o opțiune serioasă în bătălia pentru titlul de campioană dacă va învinge la Mioveni. Iar prestația este una extrem de importantă pentru jucătorii români aflați pe teren, deoarece aceștia sunt supervizați din tribună de Gică Hagi.

Noul selecționer al reprezentativei României a avut parte de o primire extrem de călduroasă la stadionul Orășenesc din Mioveni. Sosit cu puțin înainte de primul fluier al arbitrului Rareș Vidican, ”Regele” a fost asaltat de suporteri pentru fotografii și autografe.

Hagi, care a urcat spre lojă prin tribună, a fost oprit de fanii prezenți la arenă și care i-au urat succes în noua sa funcție. După ce a trecut cu greu prin mulțime, selecționerul a mers la oficială și s-a așezat alături de secundul său Jerry Gane. De asemenea, la pauza meciului, „Regele” s-a întreținut cu Dani Coman, președintele clubului piteștean, dar și cu fostul fotbalist Nicolae Dică.

Hagi, tur de forță după ce a preluat naționala

La scurt timp după ce a fost prezentat oficial în funcția de selecționer al naționalei României, Gică Hagi s-a și pus pe treabă. Așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, el și-a început mandatul , din semifinalele Cupei României.

O zi mai târziu, Hagi a mers din nou pe Arena Națională și a văzut alături de o parte din staff-ul său jocul dintre FCSB și Petrolul. După alte 24 de ore, ”Regele” a fost prezent la derby-ul CFR – U Cluj. Înainte de joc, el a stat de vorbă cu Daniel Pancu, antrenorul formației din Gruia, și i-a cerut informații despre jucătorii pasibili de convocare.

Revenit de la Cluj, noul selecționer a fost din nou prezent pe Arena Națională unde a urmărit derby-ul dintre Dinamo și Rapid. Iar turul de forță al acestui weekend prelungit se încheie în această seară la Mioveni, cu duelul dintre FC Argeș și Universitatea Craiova.

Care a fost prima acțiune a lui Hagi ca selecționer

Înainte de a începe să meargă pe stadioane pentru a urmări jucătorii ce pot ajunge să îmbrace tricoul naționalei, Gică Hagi a avut o acțiune internă. FANATIK a anunțat în exclusivitate că el a avut o cu directorul tehnic Mihai Stoichiță, dar și 12 antrenori de la toate loturile naționale de juniori și tineret.

Chiar ”Regele” a fost cel care a cerut această întrevedere și le-a solicitat tuturor tehnicienilor de la loturile mici un raport detaliat cu toți fotbaliștii pe care îi au în vedere. Și asta deoarece Hagi vrea să știe tot ce se întâmplă și să aibă informații proaspete despre orice jucător care poate fi o variantă.