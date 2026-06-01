Gică Hagi, înainte de Georgia – România. Selecționerul „tricolorilor” i-a găsit singurul „defect” lui Kvaratskhelia. Ce le-a transmis jucătorilor săi

Odată cu venirea lui Gică Hagi (61 de ani) pe banca tehnică a echipei naționale de fotbal, speranțele ajung din nou la cote maxime. Noul selecționer este gata să schimbe placa, iar primul obiectiv va fi calificarea la Campionatul European din 2028. Până atunci, „Regele” trebuie să își facă o idee despre cine sunt cei mai potriviți jucători pentru această misiune, iar asta va observa în urma meciurilor amicale și a ediției de UEFA Nations League.

Gică Hagi a venit în vestiarul României cu un optimism debordant și le-a transmis un mesaj important jucătorilor înainte de startul unui nou ciclu la echipa națională: „Este o situație de sfârșit de campionat. Nu doar nouă ne lipsesc jucători, ci și celorlalte echipe. Sunt jucătorii pe care i-am selecționat și am încredere mare în ei. Sunt cei mai buni din România și sperăm ca mâine să prindem o zi foarte bună și să jucăm foarte bine. Bineînțeles că am emoții, pentru că sunt atâția ani de când n-am mai fost la echipa națională, dar când intru pe stadion dispare tot. Sper să fiu cât mai inspirat și să ducem echipa acolo unde ne-o dorim cu toții. Vrem să avem succes.

Mesajul meu pentru jucători a fost simplu: ‘Da, se poate!’. Nu suntem cei mai buni, dar trebuie să devenim. Ăsta este scopul… să înveți și să progresezi. Când îmbraci tricoul echipei naționale trebuie să fii concentrat, să joci cu onoare și să iubești tot ceea ce faci. Eu trebuie să-i așez tactic bine și să fim mai buni decât adversarul.”, a mai spus selecționerul României

Prima echipă cu care România își va duela forțele în noul mandat al lui Gică Hagi va fi Georgia. Selecționerul „tricolorilor” este conștient de creșterea pe care gruzinii au avut-o în ultima perioadă și l-a lăudat în mod special pe starul lor, Khvicha Kvaratskhelia, care a câștigat alături de PSG două trofee de Champions League în doi ani: „Georgia este o echipă omogenă, cu o expriență foarte bună în ultimii ani. A crescut foarte mult în ultimii ani. Au un antrenor foarte bun. O echipă căreia îi place să aibă mingea și care este foarte bună și pe atacuri rapide. Trebuie să fim atenți la ambele faze și să încercăm să ne impunem”, a spus Gică Hagi în deschiderea conferinței.

„Cât timp am fost fotbalist am încercat să devin cel mai bun, iar acum a venit rândul să-i fac pe jucătorii mei să crească, din postura de antrenor. Aveți un jucător extraordinar (n.r. – Kvaratskhelia), care joacă la un nivel nemaipomenit. Să câștigi Champions League în doi ani consecutivi și să fii unul dintre protagoniști este ceva incredibil. Cred că sunteți foarte mândri de el. Este un jucător extraordinar. Joacă la PSG, dă și goluri și pase de gol. Crește de la an la an și este unul dintre cei mai buni jucători din lume la acest moment. Are un singur minus, este dreptaci, nu stângaci… asta ca o glumă (n.r. – râde)”, a continuat selecționerul României.

Georgia – România va fi primul meci al lui Gică Hagi în noul mandat de selecționer

Nici în această ediție nu am reușit să ne calificăm la Campionatul Mondial, însă la EURO am reușit să participăm o dată la 8 ani, cel puțin în ultima perioadă. Gică Hagi are misiunea de a rupe această regulă și să reușească o a doua calificare consecutivă la turneul final, care se va disputa pe teritoriul Regatului Unit și a Irlandei.

Până atunci, Primul test pentru „tricolori” va fi împotriva Georgiei, iar selecționerul României va oferi mai multe detalii despre această partidă într-o conferință de presă, programată la ora 18:00. Meciul cu gruzinii va avea loc marți, de la ora 20:00, în timp ce al doilea amical din această acțiune se va disputa sâmbătă, 6 iunie, de la ora 20:45, împotriva Țării Galilor.

Cum arată lotul României pentru meciul cu Georgia și ce jucători au fost lăsați la București

Gică Hagi a selecționat un număr foarte mare de jucători pentru această acțiune. El plănuiește să vadă la treabă cât mai mulți fotbaliști și deja are în cap pe cine va folosi în fiecare repriză din jocurile cu Georgia și Țara Galilor. Pentru deplasarea din Georgia, selecționerul și, cel mai probabil, mulți dintre ei vor fi folosiți din primul minut al meciului cu galezii.

Lotul pentru meciul contra gruzinilor arată astfel: PORTARI: Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 1/0), Otto HINDRICH (Legia Varşovia | Polonia, 0/0), Ştefan TÂRNOVANU (FCSB, 4/0). FUNDAŞI: Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Radu DRĂGUŞIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIŢĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Andrei COUBIŞ (U Cluj, 1/0), Matei ILIE (CFR Cluj, 0/0), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0). MIJLOCAŞI: Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 38/4), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 7/0), Tudor BĂLUŢĂ (Universitatea Craiova, 12/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), David MATEI (Universitatea Craiova, 0/0). ATACANŢI: Olimpiu MORUŢAN (FC Rapid 1923, 17/1), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5), Ştefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 4/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 6/0), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2).

Fotbaliștii lăsați la București sunt Andrei Burcă, Adrian Rus, Mihai Popescu, Florin Tănase, Darius Olaru, Cătălin Cârjan, Vlad Dragomir, Nicolae Stanciu şi Denis Drăguş.