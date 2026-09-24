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Gică Hagi a transmis un mesaj de încredere înaintea duelului dintre Suedia și România. Selecționerul „tricolorilor” a vorbit în cadrul conferinței de presă premergătoare partidei despre forța ofensivă a adversarului, despre Ianis Hagi, dar și despre planul pe care îl are pentru partida de la Stockholm. Hagi a recunoscut că Suedia are jucători valoroși, însă este convins că România poate face un meci foarte bun.

Gică Hagi știe cum poate învinge Suedia: „Trebuie să fim pragmatici”

Selecționerul României este conștient de valoarea atacanților suedezi, însă consideră că partida nu poate fi câștigată doar prin concentrarea asupra celor mai periculoși jucători ai adversarului. Hagi vrea o echipă care să fie puternică atât în defensivă, cât și în ofensivă și le cere „tricolorilor” să fie pragmatici în momentele importante.

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„Sunt doi jucători valoroși (n.r. Gyokeres și Isak), dar cred că ne interesează jocul echipei, defensiv să jucăm extraordinar și ofensiv să jucăm excelent, pentru că doar așa putem câștiga. Sunt jucători valoroși, atacanți pe măsură, dar în spatele lor e o echipă bună și noi trebuie să fim pragmatici, să jucăm foarte bine și să câștigăm.

Suedia marchează goluri. În 10 meciuri a dat 18 goluri, dar a și primit multe. Ei au doi atacanți buni, noi îi avem pe ai noștri. Ne lipsesc doi atacanți, Coman și Drăguș, dar cei care sunt aici sunt de valoare și veți vedea mâine.”, a punctat Gică Hagi.

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Gică Hagi, mesaj pentru Ianis înaintea meciului: „Sper să facă diferența”

Ianis Hagi este unul dintre jucătorii importanți ai naționalei României, iar selecționerul a vorbit despre rolul pe care îl are fiul său în cadrul lotului. Gică Hagi speră ca Ianis să fie decisiv în confruntarea de la Stockholm și să contribuie la un rezultat diferit față de duelul memorabil din 1994.

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„Ianis e un jucător care face parte din acest colectiv de aproape 14 ani. Sper să joace bine, pentru că e și unul dintre căpitanii echipei și sper ca mâine să facă diferența. Sper ca acum să câștigăm față de ce s-a întâmplat în 1994. Mereu au avut jucători talentați, dar mâine sper să fim noi mai buni. Nu am uitat acel meci. Memoria îmi merge bine. Echipa României era extraordinară, Suedia era fantastică. Ne dorim aceleași performanțe și în viitor.”, a mai declarat selecționerul.

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Selecționerul a vorbit și despre perioada de început pe banca României și despre modul în care încearcă să construiască echipa pentru competițiile care urmează. Hagi consideră că lotul are o marjă importantă de progres și pune accent pe timpul petrecut împreună de jucători.

„Întâlnim o echipă puternică. Suntem la nivel european și trebuie să ne ridicăm standardul. Vom vedea mâine, dar am încredere că vom face un meci bun. I-am văzut bine pe băieți. Cred că naționala României are o marjă de progres mare în acest moment. Sunt la al doilea stagiu aici, avem băieți tineri, talentați, cu viitor în față, plus ceilalți care au experiență în spate, cu Europene la tineret și nu numai.

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Emoțiile au trecut, debutul a fost în vară. Sunt încă la început, dar în fiecare zi arătăm mai bine, ne cunoaștem mai bine. De aceea am și convocat 32 de jucători, ca să ne cunoaștem mai bine, pentru că fiecare antrenor are cerințele lui. Din noiembrie încolo începe competiția. În aceste patru meciuri am timp să-mi dau seama ce și cum, iar apoi începe competiția”, a continuat Gică Hagi.

Gică Hagi cere încredere înainte de Suedia – România: „Da, se poate!”

În final, . Hagi consideră că rezultatele pot veni doar dacă jucătorii cred în propriile calități și în drumul pe care îl urmează împreună.

„Totul pleacă de la încredere. Cred în potențialul acestui grup, trebuie să avem o mentalitate foarte bună. Acest lucru necesită timp. În fotbal poți și pierde, poți și câștiga, dar trebuie să știi pe ce drum să o iei. Da, se poate!, ăsta este citatul motivațional”, a încheiat selecționerul României.

Cine transmite la TV meciul Suedia – România din Liga Națiunilor

Se cunoaște deja cine transmite la TV în țara noastră meciul Suedia – România de vineri seară, de la ora 21:45, debutul „tricolorilor” în această ediție de Liga Națiunilor. Dacă până acum aceste meciuri erau împărțite între Antena 1 și Prima TV, în această campanie toate partidele naționalei noastre vor putea fi urmărite doar pe Antena 1.

Această situație se va menține de altfel până în 2028, deci inclusiv în campania de calificare la următorul Campionat European. De asemenea, va putea fi văzut și online, pe platforma Antena Play.

Lotul României pentru meciul din Suedia: