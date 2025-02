Gică Hagi, încrezător înainte de Farul – Rapid: „Rivalitatea va aduce publicul la stadion”. Cum l-a numit pe Marius Șumudică și ce absențe au „marinarii”

Farul Constanța și Rapid vor închide luni etapa cu numărul 28 din SuperLiga României. În partida tur, formația antrenată de Marius Șumudică a obținut un succes categoric, scor 5-0. Echipa lui Gică Hagi are un moral bun și vine după o serie de două victorii la rând.

Gică Hagi: „Trebuie să facem un meci mai complet din toate punctele de vedere”

Farul și Rapid se vor întâlni luni la Ovidiu în ultimul meci al etapei cu numărul 28 din SuperLiga, iar constănțenii au un moral bun înaintea acestei dispute, după ce au câștigat ultimele două jocuri, fără să primească gol.

La conferința de presă dinaintea partidei, Hagi a vorbit despre forța giuleștenilor, care au câștigat categoric meciul din tur, dar și despre lupta pe care elevii săi trebuie să o dea în ultimele partide din sezonul regulat.

Rapid este foarte aproape de calificarea în play-off, mai ales după ce sâmbătă . Hermannstadt , iar Sepsi va juca și ea luni cu UTA.

„Jucătorii care lipsesc sunt Nedelcu și Larie”

„După ultimele două meciuri în care am marcat și nu am primit gol, avem un moral bun, sperăm să facem un meci mare acasă cu Rapid, o echipă care are un lot foarte valoros. Au un antrenor foarte experimentat, este o echipă bine pusă la punct și asta am cunoscut-o în tur la ei acasă, când ne-au surprins prin tot ce au făcut.

Am suferit o înfrângere categorică, trebuie să facem un meci mai complet din toate punctele de vedere, atât ofensiv, cât și defensiv. Adversarul știe să joace fotbal și întotdeauna poate să te lovească și să marcheze. Sperăm să fim inspirați în ce facem, în deciziile pe care le luăm, să prindem o zi bună, jucătorii noștri să aibă un randament bun.

Jucătorii care lipsesc sunt Nedelcu, de care știți de mult și Larie care este suspendat, restul sunt cu noi, a revenit și Gustavo. (n. r. despre frig, dacă va veni lumea la stadion) Sperăm că o să fie mai bine luni, cred că publicul va veni pentru că e un meci foarte frumos, această rivalitate va aduce publicul la stadion”, a spus Gică Hagi.

Gică Hagi: „Am obișnuit Constanța cu un fotbal bun”

„Avem două victorii la rând, meciul acesta este o altă provocare, e un meci nou, trebuie să avem ambiție și trebuie să fim motivați pentru că adversarul face un fotbal foarte bun, știe să facă un joc inteligent din punct de vedere tactic, se adaptează în funcție de orice echipă. Și noi avem valoare, știm că aveam capacitatea de a face un meci mare și de a-l câștiga.

Suntem datori, am obișnuit Constanța, Dobrogea, fariștii, să facem un fotbal bun și cred că în această perioadă nu am fost noi, dar de acum încolo sperăm să o facem. Cei tineri capătă experiență de la meci la meci, arată mai bine, însă așteptăm mai mult și de la cei experimentați. Aceștia trebuie să ducă presiunea de la meci la meci. Nu ne abatem de la principiile noastre.

(n.r. despre copilul lui Ianis) Așteptăm momentul, atunci probabil o să pot spune ceva mai concret. Sunt fericit, deocamdată mă gândesc la Farul și la ce avem noi până la vară. Din vară o să putem să comentăm mai multe”, a declarat Gică Hagi la conferința de presă.