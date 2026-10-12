Gică Hagi, indemnizație de la stat! Câți bani primesc jucătorii Stelei de la Sevilla care au câștigat Cupa Campionilor Europeni

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Sportul românesc are șansa să renască cu ajutorul unui deputat AUR. Mai mult, toți sportivii români care au câștigat vreodată un trofeu major european vor primi o indemnizație lunară de aproximativ 1200 de euro pe lună. Pe listă va fi inclus Gică Hagi, alături de legendele Stelei din 1986 sau jucătoarele de la Oltchim Râmnicu Vâlcea și CSM București.

Gică Hagi va primi o indemnizație din partea statului român pentru performanța obținută când era jucător

Măsura a fost luată pentru a se asigura că acești sportivi vor avea o bătrânețe liniștită, fiind știut faptul că mulți dintre ei în acele vremuri jucau fotbal pe caiet, fără nicio răsplată reală din punct de vedere financiar. Mai mult, majoritatea acestor legende au început să plece dintre noi, astfel că efortul financiar din partea statului român nu va fi pune nicio presiune pe bugetul țării.

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. Mai are de trecut de o comisie, după care intră la vot în plenul Camerei Deputaților. Comisia pentru muncă trebuie să dezbată proiectul. Se știe, indemnizația este de 6.200 de lei, neimpozabilă. Există o lege în baza căreia sunt acordate 1.700 de indemnizații de merit. Venim cu un amendament foarte bun, prin care vor beneficia de această indemnizație toți câștigătorii la toate sporturile de echipă. Aici va intra și handbalul.

Nu sunt foarte mulți sportivi, să știți. Puțini dintre ei mai trăiesc. Impactul bugetar nu este foarte mare, dar impactul sufletesc este imens. Merită acest lucru.Prin amendamentul adus de colegii mei, va intra și Gică Hagi, pentru că a fost inclusă și Supercupa Europei. Cred că a fost singurul transfer făcut atunci. Și câștigătorii Supercupei din 1987 vor beneficia. Probabil și Oltchim, și CSM București. Mai este ceva la rugby, prin anii ’60-’70. Foarte puțini dintre marii performeri mai trăiesc. Cât or mai trăi, haideți să-i cinstim!”, a transmis Paraschiv în direct la FANATIK SUPERLIGA.

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Codul Fiscal se va modifica pentru a permite investitorilor privați să verse mai mulți bani în sport cu mai puțină bătaie de cap

Așa cum scria și , Codul Fiscal se modifică în favoarea investițiilor private din sport. Asta, după ce inițiatorii legii au constatat cum sportul românesc este în prăpastie tocmai din lipsa de investiții. Acum, investitorii privați vor fi încurajați să vireze bani grei în sport, în speranța că rezultatele nu vor înceta să apară.

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Majoritatea cluburilor din Superliga trăiesc în acest moment din drepturi TV, dar această situație s-ar putea schimba după ce Codul Fiscal va fi schimbat. Astfel, investitorii din sport vor putea să o facă mult mai ușor, fără birocrație inutilă. În acest sens, conducătorii din Superliga sun așteptați la Parlament de către Președintele Comisiei pentru Tineret și Sport din Camera Deputaților pentru o serie de discuții.

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Ciprian Paraschiv, deputat AUR de Iași și fost fotbalist la Poli Iași sau conducător al echipei, este cel care a inițiat proiectul și totodată cel care speră să revoluționeze modul în care se investesc banii în sportul românesc. Tot Ciprian Paraschiv este și cel care a reușit să facă mult mai lejere condițiile de pe stadioane, inclusiv posibilitatea ca fanii să consume bere la meciuri.