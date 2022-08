Gică Hagi, îngândurat după Farul – Hermannstadt 0-0: „Drumul pe care suntem e bun, dar trebuia să marcăm!”

„Regele” își dorește ca elevii săi să fie mult mai deciși la finalizare și vrea ca de la următorul meci atacanții să reușească să înscrie.

Gică Hagi, îngândurat după Farul – Hermannstadt

Gică Hagi a fost îngândurat după , scor 0-0, partidă în care atât „marinarii” cât și sibienii au avut câte o bară și un gol anulat.

„Trebuia să avem maximum de puncte până în momentul de față, dar din anumite motive n-au venit golurile și victoriile.

Echipa s-a exprimat bine, puteam câștiga, la fel ca data trecută. Am avut multe ocazii, am dominat meciul… din păcate am luat puțin din trei meciuri”, și-a început Gică Hagi discursul.

„Am ratat mult în ultimele etape, trebuia să câștigăm!”

și a vorbit despre ratările elevilor săi, fiind convins că Farul ar fi putut câștiga partida cu Hermannstadt, ținând cont de ocaziile pe care le-au avut jucătorii, dar și de felul în care „marinarii” au dominat partida.

„Provocarea mea e să îi aduc pe băieții cu nume la un nivel bun. În toate meciurile am dominat, adversarul se rezumă să facă un atac rapid. Am ratat mult în ultimele trei meciuri, dar cred că echipa merita victoriile.

Drumul pe care mergem e foarte bun, suntem dezamăgiți că n-am câștigat, dar asta e!”, a continuat Gică Hagi.

„Eu știu ce calitate au jucătorii pe care i-am adus. Ați văzut ce calitate are Băluță, el a avut probleme cu accidentările. Luăm jucătorii pentru că nu avem foarte mulți bani. Trebuie să știm să aducem jucători și să îi punem pe picioare.

N-am avut bani niciodată, că poate cumpăram și noi. Jucătorii care sunt aici n-au uitat fotbalul, important e să știi să te ridici când cazi și să te pui pe drumul cel bun. Cum l-am văzut pe Denis astăzi, fericit că e pe teren”, a mai spus „Regele”.