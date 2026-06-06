Gică Hagi, injecție de moral după România – Țara Galilor 2-1: „Fanii să știe că se poate!”. Singurul lucru care l-a dezamăgit

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Gică Hagi (61 de ani) a revenit cu succes în Ghencea în calitate de selecționer. , într-un meci amical, și acum se poate pregăti în liniște pentru Liga Națiunilor, care începe în toamnă.

Gică Hagi, concluzii după România – Țara Galilor 2-1

După 1-1, la Tbilisi, cu Georgia, România a jucat și primul meci „acasă” cu Gică Hagi selecționer. a fost una de bun augur. „Tricolorii” s-au impus cu 2-1 grație golurilor marcate de Florinel Coman (52) și de Adrian Rus (80).

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„Orice victorie aduce încredere, aduce curaj în sânul echipei. Am lucrat bine, am arătat că se poate. Sunt lucruri importante pentru grup. Trebuie să creadă mai mult în ei, că pot mult mai mult. Știam că întâlnim o echipă foarte bună, știam că va fi un meci de tranziție. Am planificat totul bine, iar băieții au dat totul. Ne-au ajutat cele 10 schimbări pentru că era sfârșit de campionat. Bine că s-a terminat așa, că suporterii au plecat fericiți acasă.

Ce mi-a plăcut în această seară? Toți jucătorii au jucat bine. După aceea, curajul de a pune presiune sus, de a merge în terenul advers. Am ieșit la joc. Când am așteptat, am luat gol. Ne-am apărat prea jos la golul primit, am venit cu prea mulți jucători.

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Cel mai important e că s-a văzut că se poate. Am rulat 30 de jucători. Va fi greu în septembrie să alegem, dar vom vedea. Sper să fim inspirați, dar mai avem mult de muncă. Suntem doar la început.

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Fanii să știe că se poate. Vrem să mergem mai sus, să împingem lucrurile, să avem mai multă încredere în noi. Mi-a plăcut publicul, a fost foarte frumos”, a spus Gică Hagi, la

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România, gata de Liga Națiunilor

Meciurile cu Georgia și cu Țara Galilor au fost singurele amicale pentru Gică Hagi înaintea debutului României în Liga Națiunilor. În perioada septembrie – noiembrie sunt programate cele șase dueluri din Liga Națiunilor, unde tricolorii au fost repartizați într-o grupă din care mai fac parte Suedia, Bosnia și Polonia.

Programul „tricolorilor” în UEFA Nations League