Gică Hagi insistă pentru Umit Akdag! Discuții secrete cu apropiații jucătorului cu dublă cetățenie: „Am vorbit”

Gheorghe Hagi (61 de ani) este pe cale să anunțe lotul cu care va merge la prima acțiune ca selecționer al României, în care va întâlni Georgia și Țara Galilor, în două meciuri amicale. În conferința de presă susținută miercuri, 20 mai, el a vorbit despre jucătorii crescuți în străinătate, cu dublă cetățenie, printre care și despre Umit Akdag, fotbalist despre care presa din Turcia a scris că este hotărât să aleagă naționala din „Țara Semilunii”.

Gheorghe Hagi nu renunță ușor la Umit Akdag. Ce a spus despre fotbalistul cu cetățenie româno-turcă

Umit Akdag este un stoper tânăr, extrem de interesant, care are cetățenie română și turcă. El evoluează în Superliga Turciei, la Alanyaspor, iar de-a lungul carierei a mai trecut pe la Goztepe și Toulouse, în Ligue 1. El are 10 selecții la naționala U21 a României, însă ar dori ca la seniori să joace pentru Turcia.

Chiar dacă presa din „Țara Semilunii” a publicat un interviu cu Akdag în care povestea că l-a refuzat de mai multe ori pe Mircea Lucescu pentru că inima îi bate pentru Turcia, Gică Hagi a dezvăluit că a avut discuții importante cu persoane apropiate ale fotbalistului, iar mai ales că naționala Turciei nu este una în care se ajunge foarte ușor: „Preocuparea mea numărul unu a fost să văd jucătorii din țară cât mai bine. În vară, după această acțiune, voi merge și afară. Clar că ne vom uita și la jucătorii cu dublă cetățenie. Am vorbit și despre Umit, dar nu pot să spun cu cine am discutat și ce am discutat. Orice jucător este deschis. Și în Italia mai sunt jucători care pot veni la echipa națională.

La această acțiune, trei jucători pe post, o să-i vedeți. Eu zic că am selectat destul de bine. Jucători buni care, cred eu, că o să fie pe termen mediu-lung la echipa națională”, a declarat Gheorghe Hagi, la conferința de presă pe care a susținut-o miercuri, 20 mai.

Ce a declarat, de fapt, Umit Akdag în presa din Turcia

Umit Akdag a copilărit în România, însă mai apoi a plecat în Anglia pentru doi ani, iar la 14 ani s-a mutat permanent în Turcia. Deși nu a crescut încă de mic acolo, Umit s-a îndrăgostit iremediabil de Turcia și

„Selecționerul Lucescu a venit să mă vadă în septembrie, am avut o întâlnire. A vrut să joc pentru naționala României. De atunci, chiar dacă am primit convocări la naționala României în fiecare pauză internațională, am refuzat. Poate că nu am spus-o clar până acum pe cine prefer dintre Turcia și România, dar cei care mă cunosc știu pentru cine-mi bate inima”, a declarat Umit Akdag pentru