Gică Hagi, întâlnire de ultim moment cu premierul Ilie Bolojan! Galerie foto

Gică Hagi s-a întâlnit cu Ilie Bolojan! Premierul a mers la baza de pregătire de la Ovidiu a Farului și a Academiei „Regelui”
Gabriel-Alexandru Ioniță
15.08.2025 | 17:52
Gica Hagi intalnire de ultim moment cu premierul Ilie Bolojan Galerie foto
Gică Hagi și Ilie Bolojan la baza de pregătire de la Ovidiu. Foto: Facebook

Gică Hagi l-a primit în cursul zilei de vineri la baza de pregătire de la Ovidiu a Farului și a academiei sale de fotbal pe premierul României, Ilie Bolojan.

Prim-ministrul Ilie Bolojan, în vizită la academia de fotbal a lui Gică Hagi de la Ovidiu

Momentul bineînțeles cu adevărat special a fost marcat prin intermediul unei postări făcute chiar de către „Rege” pe pagina sa personală de Facebook.

„La Baza Sportivă a Farului și a Academiei Hagi am primit astăzi cu bucurie vizita primului ministru al României, domnul Ilie Bolojan”, a scris Hagi.

De asemenea, un mesaj în același sens a fost transmis și de către clubul Farul Constanța, de asemenea prin intermediul rețelelor de socializare:

„Primul ministru al României, domnul Ilie Bolojan, a vizitat astăzi, 15 august, Baza Sportivă a Farului și a Academiei Hagi”. 

Au discutat cei doi și despre construcția noului stadion din Constanța?

Până în acest moment nu au ajuns în spațiul public informații referitoare la ce au discutat concret cei doi. Bineînțeles că este posibil să fi fost vorba doar despre o vizită de curtoazie, dar în același timp există anumite șanse și ca Hagi și Bolojan să fi atins și unele subiecte de interes public, cum ar fi de exemplu construcția noului stadion din Constanța, proiect despre care s-a vehiculat recent că ar urma să fie stopat, alături de alte programe de acest gen din întreaga țară, în baza măsurilor de austeritate care se doresc a fi implementate în viitorul apropiat de către Guvernul României.

Bineînțeles că motivația din spatele acestei politici este reprezentată de faptul că România se află de ceva timp într-o situație destul de delicată din punct de vedere economic. Vizavi de această chestiune, premierul Bolojan a oferit ultimele detalii cu ocazia unui interviu acordat reputatei publicații internaționale Bloomberg. 

„Riscul de incapacitate de plată este într-adevăr foarte mare după ani de deficite mari. Dacă nu intrăm pe o cale stabilă, singurul rezultat posibil este unul foarte rău.

Trebuie să luăm toate aceste reforme în succesiune rapidă. Dacă primul set de măsuri fiscale nu este urmat de măsuri corective suplimentare, vom ajunge înapoi de unde am plecat”, a spus prim-ministrul României pentru sursa citată.

