Gică Hagi, interviu-eveniment despre fotbal, viață și familie: „Știu că sunt respectat, știu că sunt iubit, știu că am făcut ceva în fotbal care e greu să fie șters”

Gică Hagi (60 de ani) a dat bomba zilei în SuperLiga . „Regele” a făcut pasul în spate după patru ani în care a stat pe banca tehnică a „marinarilor”. Urmașul său ar putea fi (41 de ani).

Gică Hagi, interviu-eveniment în FANATIK : „Mă gândeam că trebuie să întorc ceva fotbalului”

În urmă cu doi ani și jumătate, Gică Hagi a acordat un , în care a vorbit despre fotbal, familie și despre filosofia sa de viață. „Regele” lasă în urmă funcția de manager tehnic al „marinarilor”, pe care i-a pregătit în două perioade diferite (2014-2020 și 2021-2025) și cu care a obținut patru trofee, dintre care două au fost titluri de campion! Clubul de la malul Mării Negre a luat naștere în 2009 sub numele de „Academia Gheorghe Hagi”.

Când ți-a venit prima oară ideea de a face Academia Gheorghe Hagi?

– Cu doi-trei ani înainte să mă las de fotbal. Eram la Galatasaray și mă gândeam că trebuie să întorc ceva fotbalului. Nu puteam face altceva decât o academie pentru copii în care să le dăm o șansă să-și îndeplinească și ei visele. Toți copiii au vise și idoli. Și unde să fac această academie? La Constanța, normal!

Ai reușit ce ți-ai propus când încă erai la Istanbul?

– S-a întâmplat tot cum am prevăzut. Am produs jucători, pentru că acesta este obiectivul nostru: să formăm jucători care să facă performanță la nivel de primă ligă, intern și internațional. Cât de buni sunt și la ce nivel ajung depinde și de ei. Noi trebuie în primul rând să-i ajutăm și să-i formăm. Fiecare are apoi călătoria lui, ambiția lui.

Unii, și nu puțini, se mai și întorc la Hagi…

– Da, din când în când, unii se întorc. Ei se adaptează mai ușor când revin pentru că știu ce e la noi. Obiectivul aici este să câștigăm, să creăm campioni cu mentalitate cât mai bună.

Exista obiectivul de a cuceri titlul de campion al României când te-ai apucat de Academie, în 2009?

– Nici vorbă! Sincer, nici nu m-am gândit măcar la Liga 1! Dar pofta vine mâncând… În fiecare an am învățat câte ceva și așa ne-am dezvoltat. Am creat o cotă fiecărui jucător. Fotbalul este o piață în continuă mișcare, iar noi ne-am adaptat ușor-ușor…

Am dorit să rămână un singur brand și acela să fie Farul! Cred că acesta a fost cel mai dificil pas de făcut și ne bucurăm foarte mult că am reușit. Dorința noastră este ca Farul să meargă foarte bine și toți tragem în direcția asta. Farul este brandul Dobrogei. Farul m-a format pe mine, acum a venit timpul să dau și eu înapoi cât pot Farului” – Gică Hagi

„Am un singur obiectiv: să fiu cel mai bun! Nu m-am născut cel mai bun”

Ai făcut un calcul câți jucători produși de Hagi sunt la echipe din prima ligă?

– Păi toate cluburile din prima ligă, nu vorbim și de cele din liga a doua, au măcar un jucător produs de Farul sau care a trecut pe la noi! Iar o a doua statistică foarte importantă spune că aproape 60 de jucători formați de Academie au fost debutați chiar de noi în Liga 1. Astea spun multe despre munca pe care noi am făcut-o și ne face mândri.

Îți mai amintești care a fost primul gând pe care l-ai avut în noaptea în care ai luat titlul cu Viitorul, în 2017?

– Când ești cel mai bun și câștigi trofee, te simți valoros, mulțumit de ce ai făcut. Diferența dintre talent și valoare este să câștigi trofee. Asta am în minte, cu asta lucrez în fiecare zi. Am un singur obiectiv: să fiu cel mai bun! Nu m-am născut cel mai bun, trebuie să încerc să fiu în fiecare zi cel mai bun. Acesta este moto-ul meu. Cu el muncesc. E mai dificil la echipa mare, unde nu avem cel mai mare buget. Mai ușor a fost la Academie, pentru că acolo, într-adevăr, am avut bugetul cel mai bun, am investit cel mai bine și până la urmă am cules și roadele.

Am ajuns la buget…

– Da, de buget vorbim, în jurul banilor se învârte totul. Trebuie să ai buget ca să aduci cei mai buni jucători, pentru că jucătorul face diferența în teren. Antrenorul doar îi antrenează, el face tactica.

5 trofee a câștigat Hagi: titlul în 2017 și 2023, Cupa în 2019 și Supercupa în 2020. Mai are în palmares Cupa Turciei cu Galatasaray (2005)

Cum a fost trecerea de la Viitorul la Farul?

– Logică, normală. Trebuia să rămână o singură echipă, un singur bulevard, toți să împingem în aceeași direcție. A fost simplu, am vorbit cu Ciprian (n.r. – Marica, șeful de la fosta Farul), ne-am tatonat și la un moment dat s-a realizat. Eu mă bucur mult că s-a realizat acest lucru.

Simțim total sprijinul galeriei de când s-a făcut trecerea de la Viitorul la Farul. E altceva! Se vede cu ochiul liber ce înseamnă galeria noastră. Altă emoție, altă adrenalină, alt suflu. Și jucătorii simt acest lucru” – Gică Hagi

„Farul este sau va deveni sau trebuie să fie echipa tuturor! Trebuie susținută cum este Liverpool sau Real Madrid!”

Aștepți mai mult ajutor pe plan local în acest moment?

– În primul rând, ca percepție. Eu nu folosesc cuvântul ajutor, eu vorbesc despre parteneri. Trebuie să ai parteneri, sprijin. Echipa este a comunității, a Constanței, a Dobrogei. Este sau va deveni sau trebuie să fie echipa tuturor! Trebuie susținută de toți oamenii, așa cum este, spre exemplu, Liverpool sau Real Madrid. Trebuie să mergem pe cultura de afară. Acestea sunt gândurile mele: să fac din Farul un club al oamenilor, al comunității, în care fiecare să aibă rolul lui. Acționarii, conducerea, antrenor, suporteri.

Când crezi că se va termina noul stadion la Constanța?

– E necesar pentru că e un oraș important. Avem nevoie de stadion și sper să fie făcut cât mai repede. Vom juca acolo, ne vom antrena tot la Academie. Stadionul de aici va rămâne pentru echipa a doua, pentru echipa de fete.

„Cu un buget de 20-25 de milioane de euro putem vorbi de grupe de Champions League. Și chiar mai departe!”

Ne întoarcem la buget. Dacă ai și avea buget mare, ce ai realiza cu Farul?

– Simplu: aș juca Champions League! Adică m-aș bate an de an să prind grupe de Champions. O echipă bună, cu un buget bun, cu o strategie corectă, asta trebuie să facă.

Ce înseamnă pentru tine un buget bun, cu care să accesezi Champions, cum spui?

– Cam 15 milioane de euro. Cu banii ăștia pot să mă gândesc să mă iau la trântă cu ei. La 20-25 de milioane de euro, cred că putem vorbi clar de grupe și chiar de a trece mai departe, spre fazele următoare. Dar trebuie o muncă bine făcută pe 2-3 ani, formezi o echipă din care vinzi maxim un jucător pe sezon, iar banii îi bagi în alte transferuri.

Cum pot fi atrași banii ăștia la tine, la Farul?

– Nu la mine, la Farul, ci la orice echipă din Liga 1. V-am mai zis. 1-2-3 la sută din cifra de afaceri a multinaționalelor. E nevoie de o lege pentru a avea această facilitate. Deci bani de la privat, nu de la stat. Statul ne poate ajuta ca multinaționalele să susțină sportul, cultura și sănătatea.

Acum mai aduci bani de acasă?

– Nu, situația e stabilă. Chibzuim bine, muncim, producem jucători, vindem, iar ei ne aduc un „incoming” foarte bun. Am investit în ei și la un moment dat banii se întorc. Așa și cu mine. Farul a investit în mine, acum banii se întorc.

„Toți din fotbal sunt prietenii mei”

Ai prieteni în fotbal?

– Pe toți. Fotbalul este un sport colectiv. Toți din fotbal sunt prietenii mei.

Dan Petrescu spunea că el are un singur prieten: pe Hagi…

– Probabil Dan a vrut să spună frate. La asta se referea… Frate, mai mult decât prieten… Noi, cei din generația noastră, ne respectăm mult. Eu îi consider pe toți prietenii mei, colegii mei, pe toți cei din fotbal, inclusiv pe cei din presă.

Sunt foarte mulți oameni și în presă care te apreciază chiar și atunci când mai cerți pe unul sau altul…

– Știu că sunt respectat, știu că sunt iubit, știu că am făcut ceva în fotbal care e greu să fie șters. Știu că am făcut oamenii fericiți când am fost fotbalist, acum mai rămâne să fac acest lucru și ca antrenor.

Visul meu a fost să lucrez cu Cruyff. Când mi-a spus Giovanni că Cruyff vrea să mă semneze, să discute cu mine direct, a fost cea mai mare bucurie. Cred că aia mi-a dat și mai mult imbold la Mondialul din America, din 1994” – Gică Hagi

Ce vis încă neîndeplinit ai ca antrenor?

– Să antrenez o echipă națională și o echipă mare de club. Vreau să ajung la un turneu final cu o echipă națională…

… România?

– Orice echipă națională! Iar apoi să fac performanță și în Europa cu un club mare, pentru că trebuie să mă verific și ca antrenor la cel mai înalt nivel.

4 meciuri a stat Hagi pe banca naționalei României, demisionând după barajul pierdut cu Slovenia în 2001

Sunt născut cu Ajax, cu Portocala Mecanică… La mine nu mai există altceva. Am trăit, am cunoscut, am citit, eram copil, am fost acolo… Apoi Barca și Real cu fabricile lor… Am văzut totul la nivel macro, mi-a plăcut, am învățat și am pus în aplicare când am venit acasă” – Gică Hagi

„Nu e normal să fiu și acționar, și manager! Lucrurile trebuie separate și atunci voi da randament și mai bun ca antrenor”

Cum traduci „bine pusă la punct”?

– Să văd că au venit partenerii la club, să văd că Farul are un buget asigurat pe următorii cinci ani! Nu e normal să fiu și acționar, și manager!

Ești printre cei liniștiți pentru că nu te dă patronul afară.

– Da, dar nu e normal să merg înainte pe aceeași linie. A fost bine, am făcut multe, dar se apropie timpul să fac doar meseria mea: cea de antrenor! Eu nu mi-am dorit să fac administrativ, dar am învățat și am făcut-o. La un moment dat lucrurile trebuie separate, pentru că eu cred că atunci aș da randament și mai bun ca antrenor.

E grea meseria de antrenor?

– E mai complexă decât cea de jucător. Grele sunt amândouă. Ca fotbalist trebuie să fii iute, să faci diferența, să ai grijă de tine. Ca antrenor trebuie să ai grijă de toți. Sunt multe aspecte pe care trebuie să le simți și să le gestionezi. Ești un manager, un lider. Iar un lider, ce spune trebuie să se îndeplinească pentru ca oamenii pe care-i conduci să aibă încredere deplină în tine. Altfel nu reușești! Ei trebuie să vină după tine.

Terim e un lider. Iubește jucătorul valoros, stă cu tine, te ajută, e un lider, un tată. Asta am luat eu de la el. Nu degeaba i se spune Împăratul” – Gică Hagi

„Sunt ambițios și foarte exigent. Muncă multă, muncă, muncă… Nu lucrez cu jucători demotivați, cu jucători sătui”

Cum l-ai caracteriza în două-trei cuvinte pe managerul Gică Hagi?

– Sunt ambițios și foarte exigent. Muncă multă, muncă, muncă… Nu-mi place și nu lucrez cu jucători demotivați, cu jucători sătui… Jucătorul trebuie să aibă plăcere, să muncească, să aibă orgoliu și ambiție în fiecare zi.

Ești mulțumit de ce ai realizat până acum?

– Foarte mulțumit! Eu zic că am reușit mult mai multe decât mi-am plănuit. Nu am cum să mă plâng. Când ai 50 de jucători promovați în Liga 1, când în circuitul echipei naționale, indiferent cine ar veni, sunt 30 de jucători care pot fi selecționați, realizezi că munca noastră de la Academie a dat roade. Pentru că este urmarea unui concept unitar.

5 echipe de club a condus Hagi ca antrenor: Bursaspor, Galatasaray (două mandate), Poli Timișoara, FCSB și Farul (ex-Viitorul)

Gică Hagi, despre copiii săi, Ianis și Kira: „Cred că eu și mama lor suntem idolii lor! Întrebați-i!”

Ești mândru de copiii tăi?

– Sunt foarte mândru! Asta e, după părerea mea, cea mai mare mulțumire a părinților, să-și vadă copiii muncind. Mai mult decât mândrie și fericire, e liniște. Dormi liniștit noaptea. Eu mi-am învățat copiii să muncească. Când muncești, depinzi doar de tine. Ca părinte ai o problemă dacă îți întrebi copilul, după 18 ani, „ce faci, tati, azi?” și el îți răspunde „Nu știu!” Cum adică să nu știi? Fiecare trebuie să muncească.

Cum crezi că te văd copiii tăi, Kira și Ianis?

– Cred că eu și mama lor suntem idolii lor! Întrebați-i!

Decalogul învățăturilor lui Gică Hagi

Am un singur obiectiv: să fiu cel mai bun! Nu m-am născut cel mai bun, trebuie să încerc să fiu în fiecare zi cel mai bun Diferența dintre talent și valoare este să câștigi trofee. Asta am în minte, cu asta lucrez mereu Jucătorul trebuie să se simtă bine, el trebuie să fie protagonist, el trebuie să deseneze în teren, iar eu pot doar să-l ajut. Eu și staff-ul asta facem: jucătorul în teren trebuie să se simtă bine ca să poată da randament Mizez pe ambiția jucătorului, pe orgoliul lui. Și el trebuie să aibă orgoliu, nu doar eu. Dacă nu ai, nu poți face performanță! A investi în tineri e cea mai mare artă în fotbal! Dacă știi să faci asta, poți trăi liniștit 100 de ani! Îi consider pe toți cei din fotbal prietenii mei. Trebuie să știi să dai „Bună ziua!”, trebuie să știi să comunici Vreau să învăț în fiecare zi. Sunt deschis, acumulez mereu, învăț de la oricine. Contează orice cuvânt, orice idee, orice faptă Viața e făcută din decizii, din momente, și trebuie să știi când și cum să le iei. Dar să ți le și asumi! Managerul lucrează cu oameni milionari, e dificil să-i conduci și nu reușești decât dacă ai capacitatea de a fi lider Nu există perfecțiune pentru nimeni. Nu contează greșelile, contează ce ai învățat din ele, câte succese ai și în primul rând contează performanțele

Secretul lui Hagi: cum îi reinventează pe jucătorii aflați într-un punct mort al carierei. „Discuții între patru ochi”

Gică, lămurește-ne o chestie foarte importantă. Ce le faci jucătorilor care revin și pe care-i reinventezi? Ce le spui, ce le ceri, de ce fac ce le spui tu?

– În primul rând am o comunicare foarte bună cu ei. Am de fiecare dată o discuție între patru ochi cu fiecare dintre ei când vin la echipă. Pe ce trebuie să pedalăm, ce principii trebuie să respecte, totul trebuie să fie simplu, cum spunea Cruyff. Jucătorul trebuie să se simtă bine, el trebuie să fie protagonist, el trebuie să deseneze în teren, iar eu pot doar să-l ajut. Nimic altceva! Eu și staff-ul asta facem: jucătorul în teren trebuie să se simtă bine ca să poată da randament! Apoi depinde de jucător dacă își și dorește ce îi cer: nu pot eu sau staff-ul să ne dorim mai mult decât jucătorul! Asta nu se poate! Dacă și el își dorește, atunci putem să ne înhămăm la muncă amândoi! Dacă nu, nu! Fiecare își vede de drumul lui!