Gică Hagi, intrigat de atitudinea jucătorilor săi în Hermannstadt – Farul 1-1: ”E inexplicabil”

Chiar dacă ”marinarii” au scos un punct în partida Hermannstadt – Farul 1-1, din etapa a 2-a a Cupei României Betano, Gică Hagi nu și-a iertat jucătorii și a remarcat naivitatea cu care au încasat golul.

Gică Hagi a răbufnit după Hermannstadt – Farul 1-1

La , în urma căreia constănțenii păstrează în continuare șanse de calificare în sferturile de finală ale Cupei României Betano, Gică Hagi și-a criticat elevii pentru prestația din prima repriză.

”Din păcate am făcut un meci destul de slab, puțin, speram să putem să câștigăm, am avut o singură fază, am marcat, pe urmă am luat gol la fel de ușor. Nu-mi explic această atitudine, sper ca ei să-și schimbe lucrul acesta pentru că noi chiar avem nevoie.

Înainte când se juca mai vorbeam, acum e o grupă, trebuie să vrei să câștigi, să dai totul, să ai atitudine, să vrei să joci fotbal. Din păcate n-am înțeles prima repriză. Cred că a văzut toată lumea, nu eram supărat.

Eu mă agit, sunt un tip care sunt conectat, două ore sunt 100%, sunt exigent, îmi doresc să câștig și să joc fotbal. Cred că noi astăzi, în prima repriză cel puțin… e inexplicabil”, a declarat Hagi.

Hagi, omagiu pentru Duckadam

Managerul Farului , dar a ținut să precizeze că fostul portar este o adevărată legendă pentru sportul românesc.

”Legendele niciodată nu dispar, o să rămână în inima noastră. Un coleg, un sportiv care ne-a arătat drumul, cum se poate să câștigi, el a început lucrul ăsta, eram mai mici. De atunci s-a văzut în România că se poate să câștigi, cred că a fost un lucru pozitiv.

Din păcate a dispărut, a plecat prea devreme. Știți cum e, și pe noi ne așteaptă, Dumnezeu să-l ierte, să aibă grijă de el, a fost un om extraordinar, care a jucat fotbal și a făcut-o la nivelul cel mai mare”, a spus Gică Hagi.

Măldărășanu e cu gândul la calificare

La rândul său, Marius Măldărășanu, antrenorul celor de la Hermannstadt, a acuzat faptul că jucătorii săi au luat iar gol într-un moment în care se aflau în controlul partidei, dar este încrezător că echipa se poate califica.

”Jocul a fost bun, chiar dacă în prima repriză nu am avut ocazii multe. Parcă ne-a lipsit puțin prospețimea, am avut o benzină slab calitativ, ne trebuia puțin kerosen. Cred că puteam mai mult. În a doua repriză pe controlul jocului, meteahna noastră, luăm gol la prima lor acțiune când au ajuns în careu. Pe urmă ocazii, bară, nu a vrut să intre în poartă…

Este un rezultat care ne ține în continuare speranța că putem să ne calificăm. Au apărut și cârcei, crampe, de aia am și făcut câteva schimbări. Este destul de rece, iar de aceea apar și problemele de genul.

Ne-am calificat și anul trecut și acum doi ani, contează și rezultatele directe și golaverajul. Ăsta este sistemul. Este șansa noastră. Vom vedea. Ne gândim la următorul meci, cu Oțelul din campionat”, a afirmat Măldărășanu.