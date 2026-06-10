Sport

Gică Hagi, invitat special la petrecerea de titlu a fanilor lui Galatasaray! Răzvan Lucescu, discurs emoționant în memoria tatălui său

Gheorghe Hagi a participat la un eveniment special organizat în București de fanii lui Galatasaray. La fața locului a fost prezent și Răzvan Lucescu, care a ținut un discurs emoționant în memoria tatălui său.
Bogdan Ciutacu, Bogdan Mariș
10.06.2026 | 21:13
Gica Hagi invitat special la petrecerea de titlu a fanilor lui Galatasaray Razvan Lucescu discurs emotionant in memoria tatalui sau
SPECIAL FANATIK
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Gică Hagi (61 de ani) și Răzvan Lucescu (57 de ani) au fost prezenți la evenimentul organizat de fan clubului Galatasaray din România. FOTO: Fanatik
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Gheorghe Hagi (61 de ani) a avut un start pozitiv în cel de-al doilea mandat pe banca naționalei, „tricolorii” înregistrând o remiză în Georgia (1-1) și un succes pe teren propriu contra Țării Galilor, 2-1. La 4 zile după victoria obținută în Ghencea contra galezilor, „Regele” a fost invitat de fanii lui Galatasaray din România la un eveniment special, pentru a sărbători titlul cu numărul 26 din istoria clubului.

Gheorghe Hagi, invitat special la sărbătoarea fanilor lui Galatasaray. Răzvan Lucescu, discurs emoționant

Galatasaray a cucerit titlul în sezonul 2025-2026 al Super Lig, încheind sezonul cu 77 de puncte, 3 în plus față de marea rivală Fenerbahce. Fan clubul din România al grupării „Cim Bom Bom” a organizat un eveniment special pentru a sărbători acest titlu, iar pe lista de invitați se numără mai multe nume uriașe, „cap de afiș” fiind chiar Gică Hagi, considerat de mulți drept cel mai mare fotbalist din istoria lui Galatasaray. „Regele” a primit o plachetă din partea suporterilor în cadrul evenimentului.

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Gheorghe Hagi, premiat de fanii lui Galatasaray

La sărbătoarea celor de la Galatasaray au luat parte și Răzvan și Matei Lucescu, fiul și nepotul regretatului Mircea Lucescu, care a scris istorie pe banca formației din Turcia, cucerind un titlu și Supercupa Europei. Răzvan Lucescu a ales să fie prezent, deși s-ar afla în negocieri cu o formație importantă din Asia, unde l-ar putea înlocui pe Roberto Mancini. Tehnicianul a ridicat placheta acordată de fanii turci și a ținut un scurt discurs în memoria tatălui său: „Din partea familiei Lucescu, dorim să mulțumim mult Turciei, oamenilor din Turcia, pentru iubirea incredibilă pe care au arătat-o față de tatăl meu. Mulțumim, Turcia!”.

Răzvan Lucescu trofeu Super Lig
Răzvan Lucescu și fiul său, Matei, au fost prezenți la evenimentul organizat de fanii lui Galatasaray. FOTO: Fanatik

Prezent la evenimentul organizat de fanii lui Galatasaray este și Ciprian Marica, fostul colaborator al lui Gheorghe Hagi de la Farul Constanța. La fața locului a fost adus și trofeul Super Lig, pe care Galatasaray l-a câștigat pentru a 26-a oară, îndepărtându-se și mai mult de rivala Fenerbahce, care are „doar” 19 titluri, ultimul fiind cucerit în 2014.

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Discursul lui Razvan Lucescu

În ce perioade a activat Gheorghe Hagi la Galatasaray

Gheorghe Hagi a îmbrăcat tricoul lui Galatasaray în perioada 1996-2001, una extraordinară pentru gruparea din Istanbul. „Galata” a câștigat în acei ani 4 titluri, două Cupe și două Supercupe, având succes și pe plan european. În 2000, Galatasaray o învingea pe Arsenal la loviturile de departajare și câștiga Cupa UEFA (actuala Europa League), după care își trecea în cont și Supercupa Europei, după un succes contra lui Real Madrid.

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„Regele” este văzut ca un adevărat zeu de către fanii echipei pentru prestațiile din acea perioadă, iar mai apoi a activat la Galatasaray și ca antrenor, fără a avea însă același succes. Actualul selecționer al României a condus-o pe Galatasaray în două perioade, martie 2004 – mai 2005 și octombrie 2010 – martie 2011, câștigând un singur trofeu, Cupa Turciei.

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Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
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