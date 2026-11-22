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Gică Hagi (61 de ani), selecționerul primei reprezentative de fotbal a României, care și-a încheiat recent parcursul în Liga Națiunilor, unul dezastruos, a fost prezent la Campionatul Mondial U17 din Qatar, acolo unde a asistat la meciul jucat de micii „tricolori” contra Mexicului. „Regele” a fost extrem de rece cu cei din presă, refuzând chiar și o poză. Ce a făcut acesta după partida de la Doha.

Cum a reacționat Gică Hagi când a intrat în dialog cu cei din presă, la Doha: „Am venit să văd meciul!”

Sâmbătă, 21 noiembrie, România U17 a pierdut primul meci jucat la Campionatul Mondial U17 în Qatar. Mexic U17 s-a impus la limită, cu 1-0, grație golului marcat de Sanchez. A fost un duel de maximă importanță pentru selecționerul Gică Hagi, de la prima reprezentativă a României, cel care a ținut să asiste pe „viu” la acest meci.

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FANATIK . Prezent în Qatar, acesta a urmărit cu atenție tot ce s-a întâmplat înainte, în timpul și după meciul jucat de România U17 contra celor de la Mexic U17, la Doha. Cum era de așteptat, prezența lui Gică Hagi a reprezentat un punct central al atenției presei. Din păcate, „Regele” a fost extrem de zgârcit în declarații față de jurnaliști.

Intrat la FANATIK SUPERLIGA din Doha, Emanuel Roșu a dezvăluit faptul că Gică Hagi a refuzat să vorbească cu el, explicând sec: „Am venit să văd meciul!”. Mai mult, „Regele” nu a acceptat nici măcar să facă o poză. „(n.r. Ce a zis Gică Hagi? Ai apucat să îl auzi după meci sau să vorbești cu el?) Gică Hagi n-a vrut să vorbească cu mine. N-a stat de vorbă cu mine. Mi-a zis că se uită la meci.

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Am vrut să-i fac o poză cu Florinel Coman în tribună, pentru că ei au fost primii care au ajuns în tribuna oficială. N-a vrut nici măcar să facă o poză cu Florinel Coman. A trebuit să apelez la prietenul mexican să mă ajute cu pozele astea (n.r. poze cu Hagi din tribune, alături de Coman). (n.r. Dar de ce n-a vrut Hagi să dialogheze?) A zis că a venit să vadă meciul, nu să vorbească. Pur și simplu nu m-a băgat în seamă. A ignorat apelul meu de a face o poză”, a spus Emanuel Roșu.

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Ce a făcut Gică Hagi după meciul României la CM din Qatar

. Imediat după fluierul final al partidei, selecționerul a ținut să îi încurajeze pe micii tricolori. Este important de punctat faptul că „Regele” nu va mai sta în Qatar, acesta fiind singurul meci pentru care a venit. România U17 mai are de disputat două meciuri în grupa K, cu cu Venezuela și Camerun. „După meci, Hagi s-a dus la jucători, i-a încurajat, a vorbit și cu selecționerul (n.r. de la U17, Mircea Diaconescu) câteva secunde.

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Le-a urat succes pe mai departe. El (n.r. Hagi) urmează să plece, nu mai vine la următoarele partide. Asta a fost prima și singura, dar cred că pentru ei transmite un mesaj destul de important, pentru jucătorii de la U17. Mă gândesc mai ales în perspectiva faptului că Hagi e, cel puțin la nivel de antrenor de club, omul care forța foarte mult jucătorii în momentul în care simțea că trebuie să debuteze. Adică nu aștepta foarte mult. Știm câți jucători foarte tineri au debutat sub comanda sa”, a mai transmis, din Doha, corespondentul FANATIK, Emanuel Roșu.