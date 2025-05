Gică Hagi, iritat după 1-2 cu UTA! L-a dat exemplu jucătorilor pe Luis Enrique. „Ați citit cartea!? E multă boierie la Farul”

, iar echipa de la malul mării ar putea rata prezența în barajul pentru cupele europene. La final, antrenorul constănțenilor a tunat la conferința de presă.

Farul, învinsă de UTA pe teren propriu

Până nu demult, echipa lui Gică Hagi risca să ajungă pe un loc retrogradabil. Acum, obiectivul este calificarea la barajul pentru preliminariile cupelor europene, însă rezultatul din duelul cu UTA scade considerabil șansele.

ADVERTISEMENT

Gică Hagi s-a declarat total nemulțumit de felul în care jucătorii săi s-au prezentat. El a precizat că e nevoie de o cu totul altă atitudine pentru a face performanță în fotbal și l-a dat exemplu pe Luis Enrique, antrenorul spaniol care a adus-o pe Paris Saint-Germain în finala UEFA Champions League.

Gică Hagi: „E multă boierie la Farul. Multă! Și multă aroganță”

„Le-am scris pe tablă la ședință că nu contează cum începi, contează cum termini. E ultima noastră apariție acasă, le-am zis să joace pentru suporteri, să facă totul să câștigăm, era un meci important.

ADVERTISEMENT

Când pierzi, taci din gură, mergem acasă. Cam asta e, nimic altceva. Nu le-am zis să joace pentru mine, ci pentru suporteri. Din cinci meciuri acasă am câștigat un meci, cu Buzăul, 1-0 cu un șut pe poartă. Atât! E dureros.

Nu, nu e un sezon ratat. Ce? Noi suntem Farul. Credeți că mereu vom fi campioni sau că ne vom bate acolo sus doar pentru că subsemnatul stă pe bancă? Mai depinde de multe alte lucruri. A fost frumos, dar vine și partea mai puțin plăcută de anul ăsta.

ADVERTISEMENT

E multă boierie la Farul. Multă! Și multă aroganță. Am spus-o, am făcut-o. Sperăm să schimbăm acest lucru și să devenim iar umili, muncitori, o echipă care face ambele faze, așa cum am fost când am câștigat titlul. Atunci jucătorii erau foarte bine, acum…

ADVERTISEMENT

Trebuie să fim mult mai modești, cu picioarele pe pământ. Muncă multă! Ați văzut ce-a zis Luis Enrique? Știți care e motto-ul lui Hagi? Ați citit cartea? «Mă antrenez cum joc și joc cum mă antrenez»”, a declarat Gică Hagi.