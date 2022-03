Gică Hagi, replică acidă după acuzele voalate de blat făcute de Jean Vlădoiu în Fanatik! „Regele”, dezlănțuit: „A spus o prostie mai mare decât el!”

Antrenorul Farului consideră că declarațiile făcute de FANATIK sunt doar niște acuzații fără fond, criticându-l pe fostul său coleg de generație.

Gică Hagi l-a atacat pe Jean Vlădoiu după interviul dat în FANATIK

Gică Hagi l-a atacat pe oficialului lui FC Argeș, care a acuzat voalat de blat meciul dintre FCSB și Farul, terminat cu victoria constănțenilor, scor 2-0:

„Jean Vlădoiu a spus o prostie mai mare decât el! Pentru noi vorbesc rezultatele, vorbește performanța… oamenii mici vorbesc lucruri despre alții, oamenii mari vorbesc prin performanță!. Mai multe nu vreau să spun, pentru că este un fost coleg de generație!”.

Și Toni Petrea, antrenorul FCSB-ului, a vorbit despre acuzațiile care i s-au adus echipei sale după înfrângerea cu Farul: „Din păcate, dacă ajungem să vorbim despre asemenea lucruri în 2022.. cred că ar trebui să existe mai mult respect față ce munca celorlalți.

Nu cred că s-a pus problema despre așa ceva. Noi aveam alte obiective, nu vrem să facem nu știu ce lucruri murdare.

Pentru mine, asemenea acuzații nu au niciun fond și niciun temei. Pur și simplu am prins o zi mai slabă cu o echipă bună a Farului care ne-a învins și cu asta basta. Cred că ar trebui să fim puțin mai rezervați în a face anumite afirmații”.

„Eu m-am născut să câștig!”

Gică Hagi a vorbit și despre calificarea echipei sale în play-off, după victoria cu FC Botoșani, scor 2-0, meci care i-a calificat matematic în :

„Sunt fericit și eu și echipa. Le mulțumesc jucătorilor, suporterilor. O performanță foarte bună, am lipsit în ultimii doi ani.

Am luptat, am jucat bine, am meritat din toate punctele de vedere și îi felicit pe jucători pentru că au muncit și au suferit. Dacă ajungi acolo, crește încrederea, e bine, bravo lor. Au meritat și bonusul pe care-l au”.

„Totul e greu în fotbal! Ne place să muncim și cred că s-a văzut pe teren încă din prima etapă. Am avut și sincope pentru că e normal, nu aveam omogenitatea, am lipsit și eu, dar m-am întors și suntem bine. Am întâlnit o echipă foarte bună, ne-am duelat în sisteme, le-am arătat jucătorilor.

Toți cei din față au făcut un efort deosebit, sunt foarte periculoși, toți trei marchează și am decis să încep cu ei, apoi să-i schimb cu cei tineri.

Când stați cu mine de vorbă, trebuie să știți un singur lucru: Eu m-am născut să câștig! Când câștigi ești respectat și asta le transmit jucătorilor. O altă calitate de-a mea, ce spun se întâmplă și jucătorii mă urmează”, a mai spus Gică Hagi.