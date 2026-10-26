Gică Hagi jubilează înaintea meciurilor din Liga Națiunilor! Marius Corbu, gol de autor în Ungaria. Video

Adus la începutul anului de la APOEL Nicosia, Marius Corbu (24 de ani) a devenit imediat om de bază la Ferencvaros. Iar evoluțiile mijlocașului român în Ungaria sunt foarte bune, el reușind să înscrie un gol extraordinar.
În etapa a 11-a din Ungaria, Marius Corbu a fost integralist în partida în care Ferencvaros a primit vizita rivalei MTK Budapesta. A fost un 5-0 sec pentru gazde, care au pus astfel capăt unei serii de patru rezultate de egalitate în campionat.
Jucătorul aflat pe lista preliminară a stranierilor lui Gică Hagi pentru ultimele două jocuri din Liga Națiunilor a închis tabela pe Groupama Arena din Budapesta. În minutul 68, Corbu a primit o pasă la mijlocul terenului de la norvegianul Kristoffer Zachariassen, a pătruns cu încredere din dreapta în centru și de la 16 metri l-a învins cu un șut plasat la colțul lung pe portarul advers. Vezi video mai jos.
Ferencvaros a început întâlnirea în forță și după 20 de minute conducea deja cu 3-0 prin golurile marcate de ivorianul Habib Maiga (15, 20) și nigerianul Dele (17). Imediat după pauză, Zachariassen a transformat un penalty și a mărit diferența la 4-0, pentru ca apoi Corbu să-și treacă și el numele pe lista marcatorilor.
Pentru Marius Corbu este al cincilea gol reușit în acest sezon în tricoul lui Ferencvaros. El a mai punctat în meciurile de campionat cu Zalaegerszeg (1-0) și Debrecen (1-1) și în duelurile cu Gornik Zabrze (1-0) și Trabzonspor (4-0), din preliminariile Europa League. Internaționalul român a fost unul dintre cei mai buni jucători de pe teren și a primit nota 8.0 din partea Sofascore, aceeași cu a coechipierului său Attila Osvath. Cea mai mare notă a primit-o Habib Maiga (8.9).
Goal, Marius Corbu, Ferencvaros https://t.co/HMH1BCI6pc
— TheFootballZone (@football_t69515) October 26, 2026
În urma acestui succes categoric, Ferencvaros a urcat pe locul 4 în clasamentul din Ungaria, cu 17 puncte, la egalitate cu Paks. În fruntea ierarhiei se află Puskas Academy și Gyor, ambele cu câte 21 de puncte.