Gică Hagi jubilează înaintea meciurilor din Liga Națiunilor! Marius Corbu, gol de autor în Ungaria. Video

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Adus la începutul anului de la APOEL Nicosia, Marius Corbu (24 de ani) a devenit imediat om de bază la Ferencvaros. Iar evoluțiile mijlocașului român în Ungaria sunt foarte bune, el reușind să înscrie un gol extraordinar.

Încă un gol reușit de Marius Corbu în Ungaria

În etapa a 11-a din Ungaria, Marius Corbu a fost integralist în partida în care Ferencvaros a primit vizita rivalei MTK Budapesta. A fost un 5-0 sec pentru gazde, care au pus astfel capăt unei serii de patru rezultate de egalitate în campionat.

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Jucătorul aflat pe pentru ultimele două jocuri din Liga Națiunilor a închis tabela pe Groupama Arena din Budapesta. În minutul 68, Corbu a primit o pasă la mijlocul terenului de la norvegianul Kristoffer Zachariassen, a pătruns cu încredere din dreapta în centru și de la 16 metri l-a învins cu un șut plasat la colțul lung pe portarul advers. Vezi video mai jos.

Ferencvaros a început întâlnirea în forță și după 20 de minute conducea deja cu 3-0 prin golurile marcate de ivorianul Habib Maiga (15, 20) și nigerianul Dele (17). Imediat după pauză, Zachariassen a transformat un penalty și a mărit diferența la 4-0, pentru ca apoi Corbu să-și treacă și el numele pe lista marcatorilor.

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Nota primită de Corbu după golul marcat

Pentru Marius Corbu este al cincilea gol reușit în acest sezon în tricoul lui Ferencvaros. El a mai punctat în meciurile de campionat cu Zalaegerszeg (1-0) și și în duelurile cu Gornik Zabrze (1-0) și Trabzonspor (4-0), din preliminariile Europa League. Internaționalul român a fost unul dintre cei mai buni jucători de pe teren și a primit nota 8.0 din partea Sofascore, aceeași cu a coechipierului său Attila Osvath. Cea mai mare notă a primit-o Habib Maiga (8.9).

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Goal, Marius Corbu, Ferencvaros https://t.co/HMH1BCI6pc — TheFootballZone (@football_t69515)

În urma acestui succes categoric, Ferencvaros a urcat pe locul 4 în clasamentul din Ungaria, cu 17 puncte, la egalitate cu Paks. În fruntea ierarhiei se află Puskas Academy și Gyor, ambele cu câte 21 de puncte.