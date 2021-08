Gică Hagi l-a adus pe Liţă Dumitru la Farul! Ce post va ocupa: “Mi-a spus că are nevoie de mine”

Liţă Dumitru revine în fotbalul românesc, după ce Gică Hagi a decis să-l aducă la Farul. Fostul internaţional român a dezvăluit că va fi scouter la formaţia “Regelui”.

ADVERTISEMENT

Cu ce se va ocupa Liţă Dumitru la Farul

Concret, Liță Dumitru, remunerat de statul român cu o pensie în valoare de 2200 de lei, va ocupa funcția de scouter, dar va îndeplini și rolul de consultant al lui

”Gică Hagi mi-a spus de mult că are nevoie de mine ca scouter. Că pot merge la el să stăm de vorbă. Nu să-l ajut neapărt pe Hagi, ci pe copiii de la el.

ADVERTISEMENT

Când lăsase echipa i-am și spus că Viitorul nu va merge bine fără el. S-a demonstrat că am avut dreptate. Am ajuns la concluzia că vom lucra împreună. În prima zi când ne-am văzut, de la 9 jumătate până la 2 la prânz am vorbit numai despre fotbal”, a dezvăluit Liță Dumitru.

Motivul fabulos pentru care Hagi l-a ales pe Dumitru

Gică Hagi l-a cooptat în acest proiect și datorită faptului că Liță Dumitru a fost unul dintre idolii lui. Activitatea fostului mare fotbalist român, la Farul, a început practic de la 1 august 2021.

ADVERTISEMENT

”De la 1 august 2021 pot spune că lucrurile s-au așezat. Mi-a spus că mă ia pentru că eu și Cruyff am fost idolii lui. Am avut amândoi același idol, Cruyff.

Mi-a spus că la vârsta și experiența mea pot avea un program lejer. Să stau la Constanța sau la Chiajna. Pot face același lucru în ambele orașe.

ADVERTISEMENT

Să-l ajut acolo unde e nevoie. Să merg la meciuri la Liga 1 și ce văd să discutăm, să ajutăm copiii, că au nevoie de noi.

Sfătuitor nu pot fi pentru Hagi, doar colaborator. Un fel de ajutor, mai mult”, a mai spus Liță Dumitru la .

ADVERTISEMENT

Liță Dumitru, probleme grave de sănătate

Liță Dumitru s-a stabilit în Statele Unite ale Americii alături de soție și de fiica sa, , astfel că în aceste momente urmează un tratament cu citostatice.

„Nu am vrut să spun, dar o să spun. Am avut acum 5 ani o operație de cancer la prostată. De vreo trei luni, au recidivat câteva celule, am observat în urma unor analize, așa că acum urmez un tratament cu citostatice.

ADVERTISEMENT

Viitorul meu în America depinde de fiica mea, Alexandra! Eu sunt pe lângă ea, o susțin din toate punctele de vedere.

Îmi lipsiți voi, îmi lipsesc meciurile, dar mă mai uit la televizor. Aici sunt alte legi, e o altă viață, m-am adaptat în America”, a declarat Liță Dumitru în mai 2021.