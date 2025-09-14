Gică Hagi l-a atenționat pe Ianis după debutul său în Turcia! Ce i-a transmis fiului său

După o telenovelă ce a durat o vară întreagă, în tricoul lui Galatasaray. Din păcate, internaționalul român nu a ajuns la o echipă de top din Turcia, însă speră ca Alanyaspor să fie un punct de relansare a carierei sale. „Regele” a comentat debutul fiului său din ultimul meci de campionat.

Cum a comentat Gică Hagi debutul lui Ianis de la Alanyaspor: „Am vorbit cu el”

Ianis Hagi a fost prezentat de curând la Alanyaspor și deja a bifat primele minute în tricoul formației din Turcia. Mijlocașul român iar echipa sa a câștigat cu scorul de 2-1.

Internaționalul român nu a reușit lucruri notabile în jumătatea de oră petrecută pe gazon, însă era foarte greu să o facă, având în vedere că nu a mai jucat într-un meci oficial din luna mai, iar pregătirea de vară a făcut-o pe cont propriu. Înainte de plecarea spre Lisabona, acolo unde va zbura pentru un meci caritabil, Gică Hagi a comentat debutul lui Ianis în SuperLig:

„Sunt bucuros că s-a întors în Turcia, acolo s-a născut. Sunt fericit pentru el. Ușor, ușor să joace, să prindă ritmul și intensitatea a ce înseamnă un meci de 90 de minute și toate o să vină. Clar că am vorbit cu el, am fost acolo. Mie mi-a mers foarte bine în Turcia, e fericit că e acolo.



El are întotdeauna motivația lui, ambiția lui și întotdeauna un jucător de fotbal trebuie să demonstreze. În fotbal, totul durează o zi și o iei de la capăt în fiecare zi, așa că ambiția trebuie să fie motivația lui numărul 1“, a declarat Gică Hagi, citat de .

Gică Hagi va fi prezent alături de mulți alți fotbaliști legendari într-un meci caritabil

Deoarece timpul i-o permite, după ce a renunțat la banca tehnică a Farului, acolo unde echipa formată din foste staruri lusitane va înfrunta legendele lumii.

Hagi va face echipă cu fotbaliști precum Stoichkov, Larsson, Materazzi sau Puyol și se va înfrunta cu o formație alcătuită din foste superstaruri ale Portugaliei, printre care Luis Figo, Quaresma, Nani sau Deco.