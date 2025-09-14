Gică Hagi l-a atenționat pe Ianis după debutul său în Turcia! Ce i-a transmis fiului său

După o telenovelă ce a durat o vară întreagă, Ianis Hagi a ajuns în campionatul unde tatăl său, Gică Hagi, a scris istorie în tricoul lui Galatasaray. Din păcate, internaționalul român nu a ajuns la o echipă de top din Turcia, însă speră ca Alanyaspor să fie un punct de relansare a carierei sale. „Regele” a comentat debutul fiului său din ultimul meci de campionat.
Ianis Hagi a fost prezentat de curând la Alanyaspor și deja a bifat primele minute în tricoul formației din Turcia. Mijlocașul român a fost introdus în minutul 66 al partidei cu Konyaspor, iar echipa sa a câștigat cu scorul de 2-1.
Internaționalul român nu a reușit lucruri notabile în jumătatea de oră petrecută pe gazon, însă era foarte greu să o facă, având în vedere că nu a mai jucat într-un meci oficial din luna mai, iar pregătirea de vară a făcut-o pe cont propriu. Înainte de plecarea spre Lisabona, acolo unde va zbura pentru un meci caritabil, Gică Hagi a comentat debutul lui Ianis în SuperLig:
„Sunt bucuros că s-a întors în Turcia, acolo s-a născut. Sunt fericit pentru el. Ușor, ușor să joace, să prindă ritmul și intensitatea a ce înseamnă un meci de 90 de minute și toate o să vină. Clar că am vorbit cu el, am fost acolo. Mie mi-a mers foarte bine în Turcia, e fericit că e acolo.
El are întotdeauna motivația lui, ambiția lui și întotdeauna un jucător de fotbal trebuie să demonstreze. În fotbal, totul durează o zi și o iei de la capăt în fiecare zi, așa că ambiția trebuie să fie motivația lui numărul 1“, a declarat Gică Hagi, citat de as.ro.
Deoarece timpul i-o permite, după ce a renunțat la banca tehnică a Farului, Gică Hagi a acceptat oferta de a reveni pe teren într-un meci caritabil în Lisabona, acolo unde echipa formată din foste staruri lusitane va înfrunta legendele lumii.
Hagi va face echipă cu fotbaliști precum Stoichkov, Larsson, Materazzi sau Puyol și se va înfrunta cu o formație alcătuită din foste superstaruri ale Portugaliei, printre care Luis Figo, Quaresma, Nani sau Deco.