Gică Hagi l-a contrat public pe Alexandru Mitriță, după Universitatea Craiova – Farul 1-0! „Nu are nicio legătură!”

cu Farul Constanţa, de pe “Ion Oblemenco”. Cu acest succes, oltenii au urcat pe primul loc în SuperLiga, fiind la egalitate cu FCSB, care joacă duminică derby-ul în faţa Rapidului.

Gică Hagi l-a contrat public pe Alexandru Mitriță, după Universitatea Craiova – Farul 1-0!

Gică Hagi a spus la finalul meciului că oltenii meritau victoria. “Regele” l-a contrat în declaraţii pe Alex Mitriţă, cel care a spus că este un meci special de fiecare dată când joacă împotriva lui Hagi:

ADVERTISEMENT

“Ştiam că întâlnim o echipă bună, care are suporterii alături. Este greu să câştigi la Craiova. Asta e realitatea şi trebuie să o acceptăm. Am pierdut şi asta e. Nu fac calcule.

Era un meci în care am venit să câştigăm. Atât s-a putut. Este un meci acasă cu U Cluj pe care trebuie să îl câştigăm. Săptămâna viitoare e meciul şi apoi vom vorbi de play-out.

ADVERTISEMENT

Am luat multe mingi, am combinat, dar e clar că dacă nu faci diferenţa în ultimii 30 de metri, e clar. Felicitări Craiovei. Mitriţă nu e special că l-am crescut eu, nu are nicio legătură. Joacă pentru echipa lui, pentru clubul lui”, a spus Gică Hagi.

Mitriţă: “Îi voi fi recunoscător tot timpul”

. Atacantul Universităţii Craiova a făcut o reverenţă în faţa lui Gheorghe Hagi, cel care l-a promovat şi i-a dat şansa să joace de la o vârstă fragedă:

ADVERTISEMENT

“Domnul Hagi m-a pus să joc de la o vârstă foarte fragedă, mi-a dat încredere și pentru asta îi voi fi recunoscător tot timpul”, a spus Alex Mitriţă la finalul confruntării.