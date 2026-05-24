Gică Hagi l-a convocat de urgență pe Adi Rus după protestele Universității Craiova! Ce „tricolor” a devenit indisponibil

Adi Rus va fi, până la urmă, la echipa națională pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor. Care a fost motivul pentru care Gică Hagi l-a convocat pe fundașul Universității Craiova
Cristian Măciucă
24.05.2026 | 18:22
Adrian Rus va face parte din lotul echipei naționale pentru amicalele din luna iunie, cu Georgia și cu Țara Galilor. Fundașul central, campion cu Universitatea Craiova, a fost convocat de urgență de selecționerul Gică Hagi.

Gică Hagi l-a convocat de urgență pe Adi Rus de la U Craiova

Universitatea Craiova va avea, așadar, nu mai puțin de șapte fotbaliști convocați pentru „dubla” cu Georgia și Țara Galilor. Motivul pentru care Gică Hagi l-a chemat pe Rus este accidentarea lui Bogdan Racovițan, care evoluează în Polonia, la Rakow, fosta adversară a oltenilor din Conference League.

„Ca urmare a faptului că Bogdan Racovițan a acuzat probleme medicale dupa ultimul meci la echipa de club, selecționerul Gheorghe Hagi a decis să îl cheme pentru meciurile cu Georgia și Țara Galilor pe Adrian Rus de la Universitatea Craiova”, a scris echipa națională a României, pe Facebook.

Universitatea Craiova a fost nemulțumită că Rus nu s-a regăsit de la început în lot

Universitatea Craiova a avut un sezon excepțional reușind să facă eventul, campionatul și Cupa României. Nu e de mirare astfel că, din SuperLiga, Gică Hagi a luat cei mai mulți fotbaliști de la gruparea din Bănie. În selecția inițială, înainte de accidentarea lui Racovițan, Adi Rus nu s-a regăsit pe lista „Regelui”.

Hagi a chemat nu mai puțin de șase jucători de la Craiova, dar nu și pe fundașul central. Cei șase jucători convocați de la campioana României au fost David Matei, Ștefan Baiaram, Nicușor Bancu, Alexandru Cicâldău, Vladimir Screciu și Tudor Băluță.

Faptul că Adi Rus nu a fost convocat din prima de Hagi i-a revoltat pe suporterii Universității Craiova. Oltenii sunt de părere că fundașul central al campioanei traversează cea mai bună perioadă a carierei și merita de la început să fie la națională. „Rus cel mai bun fundaș central din România… neconvocat… aiurea”, a fost una dintre reacțiile apărute imediat după anunțarea lotului. Alți suporteri s-au declarat șocați de decizia selecționerului: „Incredibil… nu pot să cred, Rus nu a fost convocat la echipa națională”. 

Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
