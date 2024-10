Costel Gâlcă era văzut drept antrenorul ideal pentru Viitorul Constanța în 2020, atunci când Gică Hagi s-a hotărât să renunțe la funcția de manager pentru o perioadă. „Regele” l-a dorit pe actualul tehnician al Universității Craiova pe banca formației sale, însă mutarea nu s-a realizat.

Gică Hagi l-a dorit pe Costel Gâlcă la Constanța! De ce a picat mutarea lui la Viitorul în 2020

Gică Hagi și Costel Gâlcă se întâlnesc din nou în Farul Constanța – , partidă programată luni, de la ora 21:00. Cei doi antrenori din SuperLiga au fost colegi la naționala României, însă acum sunt rivali în SuperLiga.

„Regele” îl apreciază pe Costel Gâlcă, antrenorul pe care l-a dorit și la Viitorul Constanța în 2020 după ce și-a anunțat retragerea din funcția de manager. Gică Hagi l-a văzut drept antrenorul ideal pentru proiectul său la acel moment.

„Dacă eu plec să antrenez afară, o să-l pun pe Costel Gâlcă antrenor. A câștigat trei trofee cu FCSB, el merită să antreneze. Cea mai mare greșeală a celor de la FCSB a fost când l-au dat afară pe Gâlcă”, spunea Gică Hagi în 2019.

Totuși, instalarea lui Costel Gâlcă la Viitorul Constanța nu s-a realizat, deoarece antrenorul avea deja un alt angajament în 2020. Tehnicianul „alb-albaștrilor” se afla pe banca tehnică a celor de la Vejle, Danemarca.

Gică Popescu a mărturisit la acea vreme motivul pentru care Costel Gâlcă nu a ajuns pe banca celor de la Viitorul Constanța: „Costel, cum bine ştiţi, şi-a prelungit contractul cu echipa din Danemarca. Deci şansele sunt minime”.

Și Costel Gâlcă a vorbit despre ofertele lui Gică Hagi: „Nu am dat un pas înainte”

Costel Gâlcă a vorbit și el despre ofertele pe care le-a primit din partea „Regelui” înaintea ultimului meci cu Farul Constanța din sezonul trecut. Tehnicianul „juveților” a mărturisit că a purtat mai multe discuții cu Gică Hagi în trecut despre preluarea „marinarilor”.

„Au fost discuții în trecut (n.r. cu Gică Hagi despre preluarea Farului), dar nu s-a realizat din diferite motive. Uneori aveam alt angajament și uneori nu am dat un pas înainte”, spunea Costel Gâlcă în sezonul trecut.

Costel Gâlcă: „Rezultatul lor cu Rapid face meciul mai greu pentru noi”

. Tehnicianul „alb-albaștrilor” știe că elevii lui Gică Hagi nu o să fie motivați să câștige în fața „juveților” după ce au pierdut cu 5-0 în fața celor de la Rapid București.

Tehnicianul Universității Craiova are și bătăi de cap din cauza accidentărilor înaintea deplasării de la Ovidiu. și a devenit indisponibil pentru partida cu Farul Constanța, așa cum FANATIK a anunțat.

„Ultimul meci al Farului cu Rapid face meciul de la Constanța mult mai greu pentru noi. Echipa arată mult mai bine în ultimul timp din punct de vedere fizic și asta este un plus pentru noi. Sper să găsim spațiile necesare pentru a marca.

Rapid are un lot foarte bun la ora actuală, nu câștigase acasă și asta a făcut ca meciul să fie mult mai dificil pentru Farul Constanța. Au greșit pe construcție și cred că acolo s-a decis meciul. Toate meciurile pe care le-am jucat cu Farul au fost dificile.

Sperăm și ne dorim să găsim acel echilibru în echipă și să luăm cele mai bune decizii în fața porții. În ultimul meci am avut ocazii clare și nu am putut să marcăm. Este foarte greu pentru Gică să omogenizeze echipa, sunt multe plecări, vin mulți jucători noi și are nevoie de timp”, a spus Costel Gâlcă