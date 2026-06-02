Gică Hagi l-a încurajat pe Marian Aioani după gafa din Georgia – România 1-1: „Important e să învețe din ce a făcut”

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Georgia – România s-a încheiat 1-1, . Golurile au fost marcate de Kvilitaia, după o nouă gafă uriaşă a lui Marian Aioani. Pentru naţionala noastră a marcat Louis Munteanu, în minutul 55.

Gică Hagi, scut în faţa lui Marian Aioani: „Important e să înveţe din ce a făcut”

Gheorghe Hagi a vorbit la conferinţa de presă de gafa lui Marian Aioani. „Regele” a sărit în apărarea portarului care a scăpat mingea în faţă la faza golului marcat de gruzini. Selecţionerul a declarat că Aioani este un portar valoros şi e important să înveţe din greşeli:

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„Obiectivul numărul 1 era ca eu să-i cunosc pe ei și ei pe mine. Am 4-5 zile de când lucrez cu ei, am încercat să facem un plan în care să înțeleagă cât mai rapid unele situații. În prima repriză au interpretat foarte bine, dar în a doua a mai scăzut ritmul. Dar, per total, sunt mulțumit.

Eu mă gândesc la următorul meci. Jucăm acasăn cu Țara Galilor, o echipă foarte agresivă în jumătatea adversă. Trebuie să găsim formula, cine rămâne acasă și cine intră. Îmi pare rău, asta e poziția lui Florinel Coman, atacant. Că a jucat și în bandă e altceva. Aioani e un portar valoros, la portari se mai întâmplă asta. Important este să învețe din ce a făcut”, a declarat Gică Hagi, la conferința de presă.

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Aioani, două gafe uriaşe în primele două meciuri sub „tricolor”

, după cea de la meciul de debut cu Slovacia. Portarul Rapidului a debutat pe 31 martie în confruntarea de la Bratislava. La câteva secunde după intrare pe teren, portarul a gafat şi slovacii au înscris.

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Istoria s-a repetat la Tbilisi. Titularizat de Gică Hagi în confruntarea din Georgia, portarul a prins balonul centrat de Azarovi şi apoi l-a scăpat din braţe. Atacantul lui Metz, Giorgi Kvilitaia a fost pe fază şi a împins balonul în poarta goală. Din fericire pentru „tricolori”, Louis Munteanu a marcat golul egalizator.