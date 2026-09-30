Gică Hagi l-a lăsat acasă, iar acum a reacționat în presa din străinătate: „Din păcate!”

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Naționala României se află în plină campanie de Nations League, iar Gică Hagi are la dispoziție 32 de jucători. Marius Corbu, aflat pe lista extinsă, nu a mai prins lotul final, în ciuda prestațiilor sale. Cum a comentat decizia selecționerului.

Marius Corbu, reacție după ce nu a prins lotul final la echipa națională

Marius Corbu se aștepta la o convocare la echipa națională a României. Fotbalistul lui Ferencvaros traversează una dintre cele mai bune perioade ale sale, Fostul internațional de tineret al României a reacționat în presa din Ungaria după ce Gică Hagi a decis să nu apeleze în final la serviciile sale.

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„Includerea în lotul lărgit al naționalei României mă umple, firește, de mândrie, pentru că am fost alături de mulți jucători buni, printre cei mai buni din țară. În același timp, am mai fost de câteva ori într-o situație similară, dar, din păcate, încă nu am primit convocarea în lotul final, așa că aștept în continuare următoarea oportunitate.

Când ești copil, trăiești diferit experiența convocării la naționalele de juniori. Pentru mine, pe atunci, nu reprezenta o povară și nu simțeam vreo presiune deosebită, pur și simplu mă bucuram de situație. Era o mare mândrie să mă număr printre cei mai buni 20 de jucători dintr-o țară, iar acest lucru reprezenta în sine o recunoaștere importantă pentru mine”, a spus Marius Corbu, pentru Hargita Népe.

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Marius Corbu poate alege naționala Ungariei

Din informațiile FANATIK, Marius Corbu chiar vrea să joace pentru România, dar totul se poate schimba dacă va rămâne în afara vederilor selecționerului Gică Hagi. Mijlocașul lui Ferencvaros așteaptă un semn clar în această toamnă din partea staff-ului „tricolorilor”. Însă, dacă el va continua să nu prindă lotul final al României, .

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Presa de la Budapesta a scris deja pe acest subiect. Federația de la Budapesta și staff-ul naționalei maghiare iau în serios convocarea lui Corbu în viitorul foarte apropiat.

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