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El e jucătorul de 1,7 milioane de euro pe care Gică Hagi l-a lăsat acasă ca să-l convoace pe Cătălin Cîrjan. Exclusiv

Cătălin Cîrjan este unul dintre cei doi dinamoviști pe care selecționerul Gică Hagi i-a chemat pentru cele 4 meciuri ale naționalei României în debutul Ligii Națiunilor. Cum s-a ajuns la această decizie?
Cristi Coste, Tibi Cocora
24.09.2026 | 12:01
El e jucatorul de 17 milioane de euro pe care Gica Hagi la lasat acasa ca sal convoace pe Catalin Cirjan Exclusiv
CORESPONDENȚĂ DIN SUEDIA
Gică Hagi l-a ales pe Cătălin Cîrjan, căpitanul lui Dinamo, în dauna lui Marius Corbu, poate cel mai în formă stranier român în actuala ediție a cupelor europene. Foto: Renato Anghelescu / FANATIK
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Lotul de 33 de jucători pe care Gică Hagi l-a convocat pentru cele 4 meciuri ale naționalei României în noua ediție de Liga Națiunilor a creat, cum era de așteptat, și unele dileme. Bineînțeles că întotdeauna se vor găsi voci care să spună că sunt alți jucători care merită mai mult să fie convocați decât cei aleși. FANATIK dezvăluie balotajul care a dus în cele din urmă la alegerea dinamovistului Cătălin Cîrjan.

Gică Hagi a ales între Cătălin Cîrjan și Marius Corbu! Dinamovistul a avut câștig de cauză

Dinamo are doi jucători convocați de Gică Hagi la echipa națională: căpitanul Cătălin Cîrjan și fundașul stânga Raul Opruț. Liderul SuperLigii chiar stă bine din punctul acesta de vedere, singura echipă din campionat care are mai mulți jucători decât „câinii” este campioana Craiova. Rapid îl are pe Moruțan, FCSB a rămas și fără accidentatul Drăguș.

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Au fost unii care au întrebat de ce Cîrjan la lot și nu Marius Corbu, jucătorul lui Ferencvaros, care are evoluții foarte bune inclusiv în Europa. Tocmai aceasta a fost și „ecuația” pe care a rezolvat-o Gică Hagi, deoarece numele celor doi erau la balotaj. Hagi a decis pentru căpitanul lui Dinamo, ca un bonus și pentru jocul bun al trupei lui Nuno Campos în primele 10 etape și la care Cîrjan are o contribuție importantă.

Marius Corbu pare decis să joace pentru Ungaria dacă nu va fi chemat în toamna asta de Gică Hagi!

Marius Corbu, 24 de ani, rămâne din nou în afara lotului convocat de selecționer, el aflându-se pe lista lărgită a lui Hagi. Corbu se aștepta ca de această dată să vină convocarea, mai ales că traversează una dintre cele mai bune perioade ale sale. A făcut meciuri foarte bune în Europa cu Ferencvaros, a marcat și cu Gornik Zabrze, și contra turcilor de la Trabzonspor, pe care ungurii i-au bătut în dublă manșă.

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Până la urmă, la prima vedere, ar fi vorba doar de o convocare, dar lucrurile sunt mult mai profunde. Din informațiile FANATIK, Marius Corbu chiar vrea să joace pentru România, dar nici răbdarea lui nu este infinită. Mijlocașul lui Ferencvaros așteaptă un semn clar în această toamnă din partea staff-ului echipei naționale a României. Totul depinde de acest lucru.

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Sunt șanse foarte mari ca Marius Corbu să ajungă în cele din urmă să joace pentru Ungaria, dacă noi nu îl chemăm. Presa de la Budapesta a marșat deja pe acest subiect după ce jucătorul a rămas în afara lotului tricolor pentru aceste 4 meciuri oficiale din Liga Națiunilor. Federația de la Budapesta și staff-ul naționalei maghiare iau în serios convocarea în viitorul foarte apropiat al lui Corbu!

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Ar însemna, pentru români, ratarea unui viitor tricolor de valoare, Corbu dovedind în cele 21 de meciuri jucate pentru tineretul României că este un jucător pe care să se pună baza. Teoretic, dar și practic, decizia în privința lui Corbu stă doar la Gică Hagi!

  • 9 partide din 9 posibile a jucat Marius Corbu pentru Ferencvaros în actuala ediție a Europa League: integralist în 8 dintre ele, a fost înlocuit doar în minutul 83 al returului cu Trabzon (4-0)
  • 1,7 milioane de euro este cota actuală a lui Marius Corbu
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Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
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