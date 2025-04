Gică Hagi l-a lăudat pe Denis Alibec după prestația fabuloasă din meciul cu Sepsi: „El are sclipirile lui, dar a fost ajutat și de echipă”

Condusă cu scorul de 1-0 la pauza meciului cu Sepsi, Farul a revenit extraordinar în repriza a doua și . Constănțenii au marcat de patru ori, iar a avut o nouă evoluție extraordinară.

Gică Hagi, după Sepsi – Farul 0-4: „Împreună am schimbat situația meciului”

Farul Constanța a ieșit pentru moment din zona roșie a play-out-ului, după succesul spectaculos obținut pe terenul celor de la Sepsi Sfântu Gheorghe. „Marinarii” au făcut o primă repriză catastrofală, în care au primit și gol, dar au arătat spirit și unitate în repriza secundă.

a marcat nu mai puțin de patru goluri în poarta apărată de Gyenge, care , iar la flash-interviu a declarat că a șutat pe poartă la îndemnul „Regelui”.

La conferința de presă de după meci, Hagi și-a lăudat golgheterul, al cărui contract expiră la finalul acestui sezon. Denis Alibec este principalul motor al formației de la Ovidiu.

„Așa e în fotbal, se schimbă foarte repede lucrurile de la a face o repriză slabă, previzibilă, la o repriză imprevizibilă unde am jucat un fotbal foarte bun. I-am surprins pe Sepsi și am marcat și goluri, am făcut ce trebuie. Împreună am schimbat situația meciului, care e clar că putea să iasă negativ pentru noi.

Era greu de imaginat că noi vom câștiga la Sepsi, că în repriza a doua vom marca acolo. Ăsta e fotbalul, e imprevizibil și mă bucur că jucătorii au făcut lucrul ăsta. (n. r. despre Denis Alibec) El și echipa, pentru că are nevoie de echipă, echipa când joacă bine și el are sclipirile lui. E valoarea lui, iar jucătorii individual fac diferența.

A fost ajutat și de echipă pentru că ne-am apărat foarte bine, am făcut lucruri bune, după aceea în atac, jucătorii care au calitate au făcut lucruri extraordinare. Sunt doar trei puncte și atât, după sunt alte cinci meciuri de jucat și trebuie să le luăm pe fiecare în parte.

Din minutul 1 până în minutul 90 trebuie să putem să credem, să fim noi pentru că numai așa putem să câștigăm”, a declarat Gică Hagi la conferința de presă.

Gică Hagi la flash-interviu, după succesul Farului la Sfântu Gheorghe

„Fotbalul este un joc imprevizibil, important este să crezi, să muncești 90 de minute, lucru pe care noi l-am făcut astăzi. Asta am vorbit și la pauză, eu ca antrenor, împreună cu staff-ul am adus ceva, legat de sistem, după cred că aici i-am surprins în repriza a doua.

Am pus presiune altfel și bineînțeles că jucătorii fac diferența. Este o victorie meritată, niciodată nu am câștigat așa de clar și mă bucură asta. (n. r. despre golul lui Alibec) El a făcut-o, i-am zis să bată spre poartă, pe interior, așa cum facem noi la antrenamente.

E o victorie, moralul e bun, băieții sunt fericiți, dar am câștigat un meci și atât. Trebuie să suferim în continuare, să dăm tot ce avem noi mai bun, să luptăm. La mijloc este clubul Farul, nu suntem noi, noi muncim și trebuie să facem bine pentru club.

Fiecare meci va avea istoria lui. E imprevizibil totul în fotbal, trebuie să fim atenți. Întâlnim o echipă foarte bună acasă, care joacă un sistem diferit față de ce joacă celelalte, sperăm să fie bine”, a concluzionat Gică Hagi.