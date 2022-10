Gică Hagi l-a sunat pe Adi Mutu la 1 noaptea, după meci! Dezvăluirea antrenorului Rapidului la Fanatik SuperLiga. Video exclusiv

În ultima etapă a turului sezonului regular, S-a terminat 1-1, dar a fost spectacol total, și în pe teren, dar și în tribune.

Adi Mutu, sunat de Gică Hagi la 1 noaptea după meciul Rapid – Farul. Dezvăluire exclusivă în emisiunea Fanatik SuperLiga

Pe lângă duelul dintre cele două echipe, primele clasate în SuperLiga, Rapid – Farul a fost și un duel între antrenorii Adi Mutu și Gică Hagi, doi dintre cei mai mari fotbaliști pe care i-a dat România. În viața particulară, ei sunt și rude prin alianță, Gică Hagi fiind nașul de cununie al lui Adi Mutu la prima căsătorie, cu Alexandra Dinu.

La finalul meciului din Giulești, „În prima repriză, trebuia să fie 3-0! 3-0 în prima repriză”, aluzie la faptul că „marinarii” au mai ratat câteva bune oportunități de a marca în prima parte.

Dacă atunci nu a i-a dat niciun un răspuns, Adi Mutu a povestit în excluyisvitate în cum au decurs lucrurile.

„Am vorbit cu Gică Hagi imediat după meci, în secundele alea de după… ați văzut reacția. Îl știm cu toții pe Gică atunci când se enervează, că e puțin mai slobod la gură, dar asta nu înseamnă că nu ne respectăm sau nu m-a respectat.

Ba, din contră… După meci, acolo jos la vestiare, ne-am văzut și după conferință, ne-am îmbrățișat, am vorbit și despre meci. M-a sunat și după, la 1 jumate noaptea, m-a felicitat pentru parcurs…

Mi-a spus că a simțit forța Rapidului, mai ales la nivel fizic și nu numai. Că au fost momente în care și el putea să mărească diferența, așa a și fost, dar nu a negat niciodată faptul că Rapidul a făcut un meci bun și că în anumite momente a dominat Farul fizic. Mă bucură foarte mult acest lucru”, a spus Adi Mutu la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI despre interacțiunea cu Gică Hagi de la finalul meeciului Rapid – Farul.

Adi Mutu îi cere sfaturile lui Gică Hagi

Antrenorul Rapidului a continuat să dezvăluie „intimități” din relația sa cu Gică Hagi, susținând că îi cere acestuia sfaturi ori de câte ori are ocazia.

„Atunci când eram la Under 21 sau de câte ori am ocazia și ne vedem, mai ales că locuim în aceeași zonă amândoi, mă sfătuiesc cu el, vorbim despre fotbal, are idei foarte bune”, a mai spus Adi Mutu la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI despre cu relația care îl leagă de Gică Hagi.