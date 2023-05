Gică Hagi l-a sunat pe Gigi Becali după intervenția patronului de la FCSB la Fanatik SuperLiga. Ce i-a transmis

Gică Hagi a văzut , a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe finul său.

Gică Hagi a vorbit pentru prima oară cu Gigi Becali după ce i-a suflat titlu: „I-am dat mesaj și m-a sunat”

că i-a transmis un mesaj lui Gheorghe Hagi, deși a evitat să facă asta după meciul cu Farul: „I-am dat mesaj lui Hagi și i-am zis: Felicitări, meriți pentru tot ce ai făcut! Și i-am mai spus că n-am putut imediat să îl felicit, că eram prea supărat. Dar acum mi-a trecut, că e prietenul meu. Ce a fost și că ne mai certăm, alea sunt lucruri minore de-ale lumii.

Și m-a sunat apoi și am vorbit cu el: ‘Băi, Gică, nu știu cum faci. Am ajuns să-mi fie frică să dau jucători afară că tu îi iei și îi reeșapezi!’. Am ajuns să-mi fie frică să dau jucătorii afară că îi ia Gică. Tu îți dai seama?!”, a fost declarația savuroasă a patronul FCSB, la .

Cu toate acestea Becali nu regretă că l-a dat afară „Rege” de la FCSB: „Nu puteam. Alea sunt lucruri… Eu am felul meu de-a fi, el la fel și e mai bine așa. Și el are echipa lui, e liber, are satisfacții, face un lucru mare, cum a făcut-o și ca fotbalist, acum ca antrenor. Să iei o echipă de la zero și să ajungă campion…”.

FANATIK SUPERLIGA

Gigi Becali i-a luat frica lui Gică Hagi! „Cu tine nu se poate, gata!”

Gigi Becali se teme că Hagi va reuși să îi repună pe picioare pe jucătorii pe care el îi dă afară de la FCSB, așa cum s-a întâmplat și cu Alibec, Nedelcu și alți jucători.

„I-am zis și lui Gică, am crezut că se poate, dar cu tine nu se poate, gata! El e atât de capabil e, că răspunde cu mitraliera la tanc și câștigă! Dar la F16 nu mai are ce să facă!”.

Patronul FCSB nu crede însă că Hagi va reuși să transforme Constanța dintr-un oraș de steliști, în unul de „fariști”: „Asta nu are el cum să facă niciodată! Aia nu va putea. Știi de ce? Fariștii pe care i-ai văzut ei veneau din familii, copii, nepoți.

A creat niște suporteri, dar care veneau din familii de fariști și erau într-o stare așa de amorțeală. Dar pe steliști nu are cum să-i transforme! Niciodată! Nu ai cum să îi transformi pe suporteri”.

Patronul FCSB, mesaj războinic pentru Hagi pentru sezonul viitor: „Să vedem dacă se poate bate cu mine”

Gigi Becali e hotărât să facă tot ce îi stă în putință să câștige titlul în fața lui Hagi în sezonul viitor: „Vreau ca Gică Hagi să vadă ce am zis, nu că ce spun unii sau să interpreteze. Ce a zis el nu m-a deranjat, numai că am zâmbit. Nu o să-i declar vreodată război nașului meu, dar îi declar competiție deschisă. Hai să vedem dacă el o să poată acum să se lupte de la 100 la 500. A câștigat și bravo lui că nu mai geniu poate să facă asta ce a făcut el.

Dar să vedem dacă se poate lupta cu 1.000. Să vedem. Să vedem acum, nu? Să vedem. Să-ți spun ceva. Dacă va face și asta, atunci mă duc și îngenunchez în fața lui. Dacă la anul iar trece în fața mea, mă duc și îngenunchez și îi zic: ‘Bă, Gică ești regele, nu mai pot să zic un cuvânt în fața ta’”, a spus patronul FCSB, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Hagi i-a dat peste nas lui Becali după ce i-a luat titlul pe final de meci: „Din lupi, s-au făcut miei! Adică FCSB. Din lupi, s-au făcut miei! Nu contează câți bani ai. Trebuie să ai dorință și să lupți. Degeaba ai bani dacă nu știi ce să faci cu ei!”