Sport

Gică Hagi l-a sunat pe Nicușor Bancu a doua zi după eliminarea Craiovei. Mesajul puternic transmis oltenilor de selecţionerul României

Universitatea Craiova a fost eliminată dramatic de Ararat Armenia din Europa League. A doua zi după drama trăită de olteni, Gică Hagi a pus mâna pe telefon. Cu cine a vorbit selecționerul României.
Mihai Dragomir
28.08.2026 | 16:09
Gica Hagi la sunat pe Nicusor Bancu a doua zi dupa eliminarea Craiovei Mesajul puternic transmis oltenilor de selectionerul Romaniei
EXCLUSIV FANATIK
Gică Hagi, gest deosebit față de olteni. Ce a făcut după ce Universitatea Craiova a ratat Europa League. Foto: Colaj FANATIK.
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Gică Hagi l-a sunat pe Nicușor Bancu a doua zi, de dimineață, după ce Universitatea Craiova a părăsit Europa League la ultimul pas, pierzând calificarea în faza principală cu Ararat-Armenia. Selecționerul României a avut o discuție de 10 minute cu căpitanul oltenilor pentru a-l încuraja moral.

Gică Hagi, discuție cu Nicușor Bancu după eliminarea Universității Craiova din Europa League

După 1-1 în Bănie, Universitatea Craiova a plecat în Armenia pentru meciul decisiv cu Ararat. Oltenii au pierdut calificarea în faza principală din Europa League la ultima fază a meciului, în urma unui penalty. Trupa lui Filipe Coelho își va continua aventura europeană în Conference League, unde își asigurase prezența în faza principală după ce trecuse de finlandezii de la KuPS în turul 3 preliminar Europa League.

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FANATIK a aflat că oltenii au primit sprijin moral direct de la selecționerul României. Mai exact, Gică Hagi a pus mâna pe telefon și l-a contactat a doua zi, de dimineață, pe Nicușor Bancu. Tehnicianul l-a încurajat atât pe el, cât și pe restul colegilor săi, având o discuție de 10 minute cu căpitanul oltenilor pe care se va baza și la națională. „Tricolorii” vor începe o nouă campanie în Nations League în luna septembrie.

Universitatea Craiova și-a aflat cele 6 adversare din Conference League

Tragerea la sorți a meciurilor din faza ligii Conference League a avut loc în după-amiaza zilei de vineri, 28 august. Oltenii au aflat cele 6 adversare cu care se vor duela în noua stagiune din cea de-a treia competiție europeană pusă la dispoziție de UEFA.

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Mai exact, campioana României va da piept cu Copenhagen (acasă), Brighton (deplasare), Getafe (acasă), Kairat Almaty (deplasare), Egnatia (acasă) și Inter Escaldes (deplasare). Programul meciurilor Universităţii Craiova nu este încă stabilit. UEFA va anunţa ţintarul din cele 3 competiţii europene până duminică, 30 august, cel târziu.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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