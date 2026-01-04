Gică Hagi la Galatasaray, cel mai surprinzător transfer al lui Giovanni Becali: „Își dăduse acordul să semneze în Mexic”. Prime de milioane plătite de turci!

CE TREBUIE SĂ ȘTII Povestea transferului lui Gică Hagi la Galatasaray

, club unde a scris istorie pe final de carieră. Giovanni Becali a povestit cum a ajuns fostul mare internațional român să semneze cu echipa din Turcia, deși era înțeles cu o super forță din Mexic.

Cariera lui Gică Hagi a însemnat în ultimii ani o experiență la care nimeni nu se aștepta în tricoul celor de la Galatasaray, echipa pentru care

După ce își încheiase contractul cu Barcelona, Gică Hagi urma să semneze cu Tigres, echipa din Mexic ce îl convinsese cu un contract foarte bun, doar că între timp a apărut pe fir Galatasaray. Giovanni Becali a povestit cum au reușit „turcii” să îl fure pe Hagi în ultimul moment.

„Ca o bombă, a fost Hagi. Aveam biletele să plecăm în Mexic, la Tigres Monterey. Hagi a terminat 2 ani de contract cu Barcelona și era liber. Barcelona pe timpul acela putea face coeficientul să înmulțească vârsta cu ce contract avuse și să ceară ceva. Eu am vorbit cu vicepreședintele și a spus că Hagi poate pleca liber, fără nicio problemă. Fără niciun ban! Alți 2 ani era o opțiune, și Barcelona nu i-a făcut. Dar era liber pentru comunitatea europeană. Tigres Monterey era în Mexic, alt continent…

El câștiga 1.000.200 de dolari și mexicanii îi dădeau 1.000.650 de dolari. Mexicanii erau o echipă finanțată de Televisa, cea mai mare televiziune cu toate telenovelele din America. Aveam biletele, Hagi vorbea spaniola, știa oameni. Mai erau 4 zile să plecăm. Mă cheamă vicepreședintele de la Galatasaray să mă întrebe de Hagi. Eu i-am zis că rezolvasem în Mexic. El a insistat să venim să discutăm. După 3 ore, mă cheamă și zice că a aterizat la terminalul Țiriac și că unde să ne vedem. Am trimis un băiat să îl ia, l-a adus la birou. I-am zis lui Gică să stea liniștit, el zicea să nu ne facem de râs.

Până la 5 dimineața discuții, el chemat la turci, eu îl chemam pe Gică, el închidea că nu voia să audă. Nici eu nu aveam experiența turcilor până atunci. La 5 dimineața i-am zis ce vreau, cifre duble față de Tigres. I-am zis lui Gică să mergem cu ei cu avionul să vedem ce vor. El nu a vrut să meargă, am fost eu. A doua zi mergem la președinte. I-am zis cifra pe care o vreau, alta, cu 500.000 de dolari mai mult. Au zis că le pare bine… Am zis eu apoi să mergem acasă.

„Cea mai bună alegere din viața lui a fost Galatasaray”

Vicepreședintele mi-a zis să stau liniștit. M-a dus la baza echipei, unde l-am văzut pe Fatih Terim și m-a întrebat care e problema. Mi-a zis ca în fiecare an la 1 august să vin să primesc o geantă cu bani, 500.000 de dolari, în fiecare an. Așa s-a întâmplat 5 ani. A luat Hagi prime pe care nu le-a visat în viața vieților, și am luat și eu prime. Când a luat Cupa UEFA i-a dat 3.000.000, campionate 1.000.000, cupe, 800.000. După a venit Popescu, Adrian Ilie, alte prime…

Ce am pățit cu Gică… I-am zis că venim cu avionul să îl luăm. El nu voia… Stătea la Galați, avea un apartament pe acolo, Kira avea 8 luni. Când a văzut Gică a zis că nu vrea, că eu îi fac numai din astea. I-am zis să se calmeze să îi dau oamenii bani, că făceam 14 ore până în Mexic… Cea mai bună alegere din viața lui a fost Galatasaray. Când începuse campionatul, era presa ‘elefantul, 31 de ani…’ și el 7 meciuri, 7 goluri”, a spus Ioan Becali la „Giovanni Show”.