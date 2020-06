Gică Hagi, mesaj clar pentru echipa națională: ”Mai trebuie să am și eu o provocare sau două”

Antrenorul formației FC Viitorul, Gică Hagi, a transmis un mesaj clar pentru echipa națională și pentru conducătorii fotbalului românesc.

Gică Hagi, mesaj clar pentru echipa națională

În cadrul emisiunii Marius Tucă Show, Gică Hagi a anunțat care sunt cele mai mari două obiective pe care le mai are în cariera sa și astfel a trimis un mesaj extrem de clar pentru cei care decis soarta echipei naționale.

”Mai am două dorințe. Să antrenez o echipă mare de club și echipa națională. Eu am spus-o public, am spus-o și în urmă cu doi ani. Eu am echipă de club, sunt acționar 100% și de asta n-am mers la echipa națională”, a declarat Hagi.

”Regele” a menționat că va ajunge iar la echipa națională în momentul în care nu va mai fi singurul acționar al clubului FC Viitorul: ”Căutăm soluții. Mai trebuie să am și eu o provocare sau două în viață”.

”Lumea se gândește că dacă vine Hagi o să fim cei mai buni într-o zi, dar nimeni nu face minuni”

Gheorghe Hagi consideră că nu a luat o decizie bună în trecut, atunci când a acceptat postul de selecționer al primei reprezentative, deoarece a intrat într-un proiect deja început.

”Lumea se gândește că dacă vine Hagi o să fim cei mai buni într-o zi, dar nimeni nu face minuni. Succesul se planifică. Și PSG a investit și a adus jucători, dar nu pot câștiga Champions League dintr-o dată”, a spus Hagi.

Imediat după ce s-a retras ca fotbalist, Gică Hagi a preluat echipa națională a României și a fost selecționer între 1 septembrie 2001 și 27 noiembrie 2001, perioadă în care a stat doar două meciuri pe banca tehnică.

Numele lui Gheorghe Hagi a fost vehiculat în mai multe rânduri în anturajul echipei naționale a României, ultima dată după plecarea lui Cosmin Contra. Atunci, șefii federației au ales să-l numească pe Mire Rădoi.

După insuccdesul avut la cârma primei reprezentative, Gică Hagi a mai pregătit formațiile Bursaspor, Galatasaray Istanbul, Politehnica Timișoara și FCSB, iar din 2014 este pe banca Viitorului, club pe care l-a și înființat.

