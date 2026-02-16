Gică Hagi, mesaj de ultimă oră din partea naționalei României: „Nu va fi ușor!”

Sport

Gică Hagi a transmis un mesaj mobilizator înaintea barajului Turcia – România pentru calificarea la Cupa Mondială. „Regele” are încredere totală în tricolori.
Alex Bodnariu
16.02.2026 | 18:39
Mesajul transmis de Gică Hagi înainte de Turcia - România
Mai sunt doar câteva zile până la meciul crucial pe care naționala României îl va juca la Istanbul, în fața Turciei, în barajul pentru calificarea la Cupa Mondială. Gică Hagi, liderul Generației de Aur, a ținut să le transmită un mesaj special „tricolorilor”.

Gică Hagi este considerat de mulți drept cel mai bun fotbalist care a jucat vreodată pentru naționala României. Fostul mijlocaș de la Barcelona și Real Madrid deține până în prezent recordul de goluri marcate pentru prima reprezentativă, la egalitate cu Adrian Mutu.

„Regele” a ținut să le transmită un mesaj de susținere tricolorilor cu doar câteva zile înainte de partida de foc pe care România o va juca împotriva Turciei, în barajul pentru Cupa Mondială. Gică Hagi are toată încrederea în echipa națională și speră să aibă motive de a sărbători în luna martie.

„Avem o șansă și trebuie să credem în ea. Nu va fi ușor, dar trebuie să sperăm și să-i susținem pe jucători. Toți ne dorim să ne calificăm! Hai, România!”, a transmis Gică Hagi prin intermediul unui videoclip postat pe rețelele de socializare de Federația Română de Fotbal.

Gică Hagi, succesorul lui Mircea Lucescu pe banca naționalei României!?

În ultima perioadă s-a vorbit tot mai mult despre posibilitatea ca Gică Hagi să fie succesorul lui Mircea Lucescu la cârma naționalei de seniori. Il Luce a ajuns la o vârstă înaintată, iar în acest an a fost internat în spital din cauza unor probleme de sănătate. Se pare că starea sa s-a îmbunătățit și va putea conduce tricolorii la meciul cu Turcia.

Rămâne de văzut ce va decide FRF. Un lucru este însă sigur: naționala României este obligată să facă un meci perfect la Istanbul, în martie, pentru a elimina Turcia. În cazul în care acest lucru se va întâmpla, tricolorii vor da piept în finala barajului cu câștigătoarea duelului Slovacia – Kosovo.

