Gică Hagi, mesaj de ultimă oră din partea naționalei României: „Nu va fi ușor!”

Mai sunt doar câteva zile până la meciul crucial pe care naționala României îl va juca la Istanbul, în fața Turciei, în barajul pentru calificarea la Cupa Mondială. Gică Hagi, liderul Generației de Aur, a ținut să le transmită un mesaj special „tricolorilor”.

Mesajul transmis de Gică Hagi înainte de Turcia – România

Gică Hagi este considerat de mulți drept cel mai bun fotbalist care a jucat vreodată pentru naționala României. Fostul mijlocaș de la Barcelona și Real Madrid deține până în prezent recordul de goluri marcate pentru prima reprezentativă, la egalitate cu Adrian Mutu.

„Regele” a ținut să le transmită un mesaj de susținere tricolorilor cu doar câteva zile înainte de p . Gică Hagi are toată încrederea în echipa națională și speră să aibă motive de a sărbători în luna martie.

„Avem o șansă și trebuie să credem în ea. Nu va fi ușor, dar trebuie să sperăm și să-i susținem pe jucători. Toți ne dorim să ne calificăm! Hai, România!”, a transmis Gică Hagi prin intermediul unui videoclip postat pe rețelele de socializare de Federația Română de Fotbal.

Gică Hagi, succesorul lui Mircea Lucescu pe banca naționalei României!?

Il Luce a ajuns la o vârstă înaintată, iar în acest an a fost internat în spital din cauza unor probleme de sănătate. Se pare că starea sa s-a îmbunătățit și va putea conduce tricolorii la meciul cu Turcia.

Rămâne de văzut ce va decide FRF. Un lucru este însă sigur: naționala României este obligată să facă un meci perfect la Istanbul, în martie, pentru a elimina Turcia. În cazul în care acest lucru se va întâmpla, tricolorii vor da piept în finala barajului cu câștigătoarea duelului Slovacia – Kosovo.