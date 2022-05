Gică Hagi, mesaj ferm pentru jucătorii săi înainte de Farul Constanța – FC Voluntari: „Nu e bine când nu marcăm!”

Partida Farul Constanța – FC Voluntari, care contează pentru etapa a 8-a din play-off-ul Ligii 1, este programată sâmbătă, la ora 17:30.

Gică Hagi, mesaj ferm pentru jucătorii săi înainte de Farul Constanța – FC Voluntari

elevilor săi că trebuie să treacă peste forma slabă arătată în ultima perioadă și să marcheze, deoarece, în ultimele trei partide, Farul Constanța nu a reușit să puncteze pe tabela de marcaj.

„Avem meci acasă cu Voluntariul, o echipă care se apără foarte bine, o echipă puternică şi disciplinată, care are un contraatac foarte bun, care este foarte bună la fazele fixe.

Noi sperăm să ne facem strategia pe care trebuie să o abordăm, la fel ca ultimul meci acasă cu ei, unde din toate punctul de vedere am făcut ce trebuie, am construit bine, a circulat mingea foarte bine, am combinat bine şi am atacat spaţiile foarte bine!

Vreau să facem un meci la fel de bun, la fel de complet şi să marcăm goluri pentru că în ultima perioadă nu am marcat şi nu e bine când nu marcăm.

Indiferent cu cine jucăm, noi ar trebui să marcăm goluri pentru că ne place să atacăm!”, a declarat Gică Hagi, în cadrul conferinței de presă premergătoare partidei cu FC Voluntari.

Când a fost întrebat despre transferurile făcute, a declarat: „Din februarie am început practic pentru că trebuie să te gândeşti pentru anul care vine, începând de la bugetul pe care îl ai.

Tehnic am făcut un lucru bun pentru la anul, am intrat în play-off şi suntem o sursă de venit bună la anul, după aceea avem de lucrat la toate celelalte, ce buget vom avea pentru că ne dorim să devenim mai buni, să progresăm la anul”.

În prezent, Farul Constanța se află pe locul 5 din Casa Pariurilor Liga 1, cu 28 de puncte obținute.