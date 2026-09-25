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Invitații prezenți în studioul emisiunii FANATIK SUPERLIGA au analizat echipa cu care Gică Hagi va începe întâlnirea cu Suedia din Liga Națiunilor. Care este marea surpriză pregătită de selecționerul României.

Echipa de start a lui Gică Hagi pentru duelul cu Suedia, analizată în amănunt

Moderatorul Horia Ivanovici a prezentat , aflat în exclusivitate de FANATIK, iar Vivi Răchită nu a fost surprins nici de faptul că Gică Hagi va folosi trei fundași centrali și nici că Tudor Băluță va fi titular.

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”Având în vedere că cele două vârfuri ale Suediei sunt Isak și Gyokeres, normal că Gică s-a gândit că formula cu trei fundași centrali, toți puternici, ne oferă mai multă stabilitate. Apoi, faptul că joacă cu Băluță. Ții minte că de când l-au numit pe Hagi selecționer, am spus că Băluță va fi la lot, chiar dacă era rezervă la Universitatea Craiova.

De când a plecat Anzor, Băluță a jucat toate meciurile la Universitatea Craiova și este jucătorul pe care Hagi l-a numit atunci când era la Viitorul, profesorul de la mijlocul terenului. O declarație a lui Hagi pe care rar am văzut-o. Pe Gică îl știm, este foarte exigent. Nu sunt mirat că începe cu Băluță, pentru că mergem în Suedia, nu jucăm cu vreo echipă… cu Kosovo sau cu Malta.

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O să vedeți cam ce echipă este Suedia, pentru că mă uitam pe lotul lor. Noi, România, n-avem niciun jucător în Premier League. Știi câți au suedezii? Zece. Zece jucători care joacă în Premier League. Cel mai puternic și bogat campionat din lume.

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Călcâiul lui Ahile la naționala Suediei este faza de apărare. De ce am militat pentru Ianis Stoica? Am văzut Braga cu Estrela Amadora. Lagerbielke, fundașul central dreapta a jucat pe partea lui Ianis. A câștigat Estrela Amadora 2-1, a dat Ianis două goluri, l-a făcut praf pe Lagerbielke. Fundașul central titular al naționalei Suediei. Se pare că e accidentat acum și că n-ar juca”, a declarat Răchită, la FANATIK SUPERLIGA.

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De ce a fost preferat Ianis Hagi în locul lui Stanciu

Jurnalistul Bogdan Tudor Baratky consideră că lăsarea pe banca de rezerve a lui Nicolae Stanciu la poate fi și o strategie a lui Gică Hagi pentru a-l folosi în repriza secundă, deoarece nu se mai află la prima tinerețe.

”Citind formația pe care a dat-o Cristi Coste, mă gândeam că ar putea fi și o strategie a antrenorului Hagi de a-l introduce pe Stanciu, un jucător trecut un pic de prima tinerețe, în partea a doua. A-l folosi pe Ianis Hagi implică riscul de a-l expune, dar dacă îți iese, atunci toată lumea va elogia decizia”, a spus el.

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La rândul său, Sabin Ilie a explicat motivul pentru care Gică Hagi a ales să înceapă cu fiul său titular. ”El (n.r. – Ianis Hagi) ritmul nu îl are. Probabil că se bazează că are calitatea de a da o pasă bună, de a bate o lovitură liberă”, a afirmat Sabin Ilie, la FANATIK SUPERLIGA.

Problema din defensiva lui Gică Hagi

Discuțiile privind jucătorii aleși de Gică Hagi pentru a începe meciul cu Suedia din Liga Națiunilor au continuat, iar Vivi Răchită a explicat de ce s-a ales varianta cu trei fundași centrali, chiar dacă toți par lenți.

”Hagi a analizat foarte bine Suedia și și-a dat seama că cele două vârfuri, Isak și Gyokeres, sunt extrem de periculoase și joacă cu trei fundași centrali. Acum vedem cine joacă în centru, dacă va juca Coubiș sau Drăgușin, pentru că Ghiță sigur va juca în partea stângă. Dacă ar juca doar în patru, nici Bancu, nici Rațiu nu s-ar apăra. Nu sunt fundași care să apere.

Și atunci Hagi s-a gândit să aibă al treilea fundaș central care să poată dubla o eventuală scoatere din joc a unui fundaș. (n.r. – Nu sunt lenți?) Depinde unde ne apărăm. Dacă ne apărăm sus, da, este o problemă. Cam cum văd eu că se va întâmpla diseară, probabil că aici viteza de deplasare nu este foarte importantă, ci mai mult gândirea. Să ocupi spațiul”, a precizat Răchită.

”Drăgușin ok, dar toți sunt profil lent. Doamne ferește, îți dau ăștia gol în minutul 7-8. Ce faci? Nu poți să te mai aperi tu în 15-16 metri. Dar nici nu avem altceva de unde să alegem. Deocamdată nu avem.

Orice antrenor care vine în ultimii 6-7-8 ani, gata, punem nou antrenor, schimbăm ceva. N-au schimbat decât meniurile, poate nici alea. Tot la jucătorii ăia ajung. Și să fim realiști, jucătorii care sunt acum și joacă, inclusiv Drăguș și Coubiș, nu au rupt gura târgului. Pe vremuri, jucătorii din națională mâncau mingea, așa spirit aveau”, a comentat Sabin Ilie.

”Eu sunt convins că atitudinea va fi la cote înalte, pentru că Hagi pune presiune enormă pe jucători și din punctul de vedere al atitudinii, sunt convins că vom fi 100%. Vedem din punct de vedere fotbalistic dacă ne putem bate cu Suedia”, a conchis Vivi Răchită, la FANATIK SUPERLIGA.