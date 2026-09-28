Gică Hagi, moment special la imnul României înaintea duelului cu Bosnia & Herțegovina. Cum a fost surprins selecționerul. Foto

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în etapa a doua din grupa B4 a Ligii Națiunilor. Partida de pe Arena Națională a fost programată cu porțile închise, astfel că momentul intonării imnurilor a avut loc într-o atmosferă neobișnuită pentru un joc al echipei naționale.

Gică Hagi, imagine aparte la imnul României înaintea meciului cu Bosnia & Herțegovina

Chiar dacă meciul camerele de televiziune au insistat asupra băncii tehnice a României în momentul în care pe Arena Națională a răsunat „Deșteaptă-te, române!”, imnul național al României. Gică Hagi a fost surprins cu privirea fixată înainte și cu mâna dreaptă dusă în zona pieptului, pe sub sacou. De o parte și de cealaltă a selecționerului, membrii staffului tehnic au ascultat imnul cu mâna așezată pe piept.

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Imaginea a ieșit și mai mult în evidență în contextul tribunelor complet goale. România și Bosnia & Herțegovina a se dispută fără spectatori, iar accesul publicului nu este permis la partida de pe Arena Națională din cauza incidentelor de la ultimul meci de acasă cu Kosovo.

Primul meci oficial pe teren propriu pentru Gică Hagi în noul mandat

Confruntarea cu Bosnia & Herțegovina reprezintă și primul meci oficial disputat acasă de România cu Gică Hagi pe banca tehnică în actualul mandat. „Regele” a debutat oficial în noul mandat la înfrângerea suferită în Suedia, scor 1-2, în prima etapă a grupei B4. Pe Strawberry Arena, Dennis Man a marcat golul României la Stockholm, în timp ce Alexander Isak și Viktor Gyökeres au punctat pentru nordici.

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Partida cu Bosnia & Herțegovina este astfel prima ocazie pentru naționala lui Gică Hagi de a obține puncte în actuala ediție a Ligii Națiunilor, într-un decor cu totul diferit de cel obișnuit pe cel mai mare stadion al țării. 55.634 de locuri este capacitatea stadionului Arena Națională.