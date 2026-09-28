Gică Hagi, moment special la imnul României înaintea duelului cu Bosnia & Herțegovina. Cum a fost surprins selecționerul. Foto

România și Bosnia & Herțegovina și-au dat întâlnire luni seară, de la ora 21:45, în etapa a doua din grupa B4 a Ligii Națiunilor. Partida de pe Arena Națională a fost programată cu porțile închise, astfel că momentul intonării imnurilor a avut loc într-o atmosferă neobișnuită pentru un joc al echipei naționale.
Chiar dacă meciul România – Bosnia & Herțegovina s-a disputat fără spectatori, camerele de televiziune au insistat asupra băncii tehnice a României în momentul în care pe Arena Națională a răsunat „Deșteaptă-te, române!”, imnul național al României. Gică Hagi a fost surprins cu privirea fixată înainte și cu mâna dreaptă dusă în zona pieptului, pe sub sacou. De o parte și de cealaltă a selecționerului, membrii staffului tehnic au ascultat imnul cu mâna așezată pe piept.
Imaginea a ieșit și mai mult în evidență în contextul tribunelor complet goale. România și Bosnia & Herțegovina a se dispută fără spectatori, iar accesul publicului nu este permis la partida de pe Arena Națională din cauza incidentelor de la ultimul meci de acasă cu Kosovo.
Confruntarea cu Bosnia & Herțegovina reprezintă și primul meci oficial disputat acasă de România cu Gică Hagi pe banca tehnică în actualul mandat. „Regele” a debutat oficial în noul mandat la înfrângerea suferită în Suedia, scor 1-2, în prima etapă a grupei B4. Pe Strawberry Arena, Dennis Man a marcat golul României la Stockholm, în timp ce Alexander Isak și Viktor Gyökeres au punctat pentru nordici.
Partida cu Bosnia & Herțegovina este astfel prima ocazie pentru naționala lui Gică Hagi de a obține puncte în actuala ediție a Ligii Națiunilor, într-un decor cu totul diferit de cel obișnuit pe cel mai mare stadion al țării. 55.634 de locuri este capacitatea stadionului Arena Națională.