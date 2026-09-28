Sport

Gică Hagi, moment special la imnul României înaintea duelului cu Bosnia & Herțegovina. Cum a fost surprins selecționerul. Foto

Selecționerul României, Gică Hagi, a fost surprins într-o ipostază aparte în momentul intonării imnului național, înaintea confruntării cu Bosnia & Herțegovina. Din păcate, Arena Națională a fost goală
Cristian Măciucă
28.09.2026 | 21:51
Gica Hagi moment special la imnul Romaniei inaintea duelului cu Bosnia Hertegovina Cum a fost surprins selectionerul Foto
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Gică Hagi, moment special la imnul României înaintea duelului cu Bosnia & Herțegovina. Cum a fost surprins selecționerul. FOTO: Colaj Fanatik
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România și Bosnia & Herțegovina și-au dat întâlnire luni seară, de la ora 21:45, în etapa a doua din grupa B4 a Ligii Națiunilor. Partida de pe Arena Națională a fost programată cu porțile închise, astfel că momentul intonării imnurilor a avut loc într-o atmosferă neobișnuită pentru un joc al echipei naționale.

Gică Hagi, imagine aparte la imnul României înaintea meciului cu Bosnia & Herțegovina

Chiar dacă meciul România – Bosnia & Herțegovina s-a disputat fără spectatori, camerele de televiziune au insistat asupra băncii tehnice a României în momentul în care pe Arena Națională a răsunat „Deșteaptă-te, române!”, imnul național al României. Gică Hagi a fost surprins cu privirea fixată înainte și cu mâna dreaptă dusă în zona pieptului, pe sub sacou. De o parte și de cealaltă a selecționerului, membrii staffului tehnic au ascultat imnul cu mâna așezată pe piept.

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Imaginea a ieșit și mai mult în evidență în contextul tribunelor complet goale. România și Bosnia & Herțegovina a se dispută fără spectatori, iar accesul publicului nu este permis la partida de pe Arena Națională din cauza incidentelor de la ultimul meci de acasă cu Kosovo.

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Gică Hagi, la intonarea imnului. FOTO: Captură Antena 1

Primul meci oficial pe teren propriu pentru Gică Hagi în noul mandat

Confruntarea cu Bosnia & Herțegovina reprezintă și primul meci oficial disputat acasă de România cu Gică Hagi pe banca tehnică în actualul mandat. „Regele” a debutat oficial în noul mandat la înfrângerea suferită în Suedia, scor 1-2, în prima etapă a grupei B4. Pe Strawberry Arena, Dennis Man a marcat golul României la Stockholm, în timp ce Alexander Isak și Viktor Gyökeres au punctat pentru nordici.

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Partida cu Bosnia & Herțegovina este astfel prima ocazie pentru naționala lui Gică Hagi de a obține puncte în actuala ediție a Ligii Națiunilor, într-un decor cu totul diferit de cel obișnuit pe cel mai mare stadion al țării. 55.634 de locuri este capacitatea stadionului Arena Națională.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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