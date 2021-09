Gică Hagi, motivul principal pentru care Jefte Betancor a ales Farul: ”Este maniac cu fotbalul”

Transferat de la FC Voluntari, atacantul spaniol s-a integrat imediat în formația ”marinarilor” și în acest moment este .

În partida cu Dinamo, jucătorul constănțenilor a reușit un surprinzând-ul pe portarul Mihai Eșanu cu un lob de la mijlocul terenului.

Jefte Betancor a ales Farul pentru Gică Hagi

Faptul că are un start de sezon excelent la Farul Constanța le-a atras atenbția jurnaliștilor spanioli, care au stat de vorbă cu Jefte Betancor despre viața și fotbalul rin România și acesta le-a povestit cum trăiește Gică Hagi fotbalul.

”Am marcat 10 goluri în sezonul trecut, iar în vară am avut multe opțiuni, Polonia, Grecia, Israel, dar aici, la Farul, m-a atras faptul că antrenorul și patronul este Gică Hagi. Pentru mine este extraordinar să lucrez cu dânsul.

Este o legendă, a jucat la Real, la Barcelona, a jucat la cel mai înalt nivel. Este maniac cu fotbalul, urmărește tot, nu îi scapă nimic, este fantastic”, a declarat atacantul spaniol al Farului într-un interviu pentru site-ul .

Cum a ales să lase Austria pentru Voluntari

Jefte Betancor a povestit cum a ajuns în România și de ce a ales să meargă la FC Voluntari în urmă cu un an, în ciuda faptului că evolua în Austria, unde este un campionat extrem de puternic.

”Eram în Austria de destul timp. Veneam după sezoane bune, dar simțeam că e timpul pentru o schimbare. Eram campion, marcam multe goluri, dar cei de la Voluntari m-au căutat, după ce m-au urmărit.

După ce am analizat bine situația, am ajuns la concluzia că este o oportunitate bună. Campionatul din România este puternic, a avut și are echipe în Champions League și în celelalte competiții europene”, a mai spus el.

Betancor, încântat de viața din România

Atacantul spaniol de 28 de ani este mulțumit de faptul că a ales să vină în România, deoarece oamenii de la noi sunt mult mai calzi, iar oportunitățile sunt mult mai mari decât în Austria.

”Diferența dintre Austria și România este uriașă, ca să fiu sincer. Să trăiești în România este ca și cum ai trăi în Spania, e viață toată ziua, restaurantele închid la miezul nopții, la fel ca în Spania. Sunt multe avantaje aici.

În Austria, trebuia să fiu acasă la ora 20:00, pentru că totul era închis. Schimbarea este notabilă. Sunt oameni latini în România, la fel ca noi, așa că sunt foarte fericit că am ales în România. Experiența în România este pozitivă. Avem condiții”, a încheiat Jefte Betancor.