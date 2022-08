Gică Hagi, mulțumit după Farul – FC Voluntari 2-1: „Cred că avem o echipă talentată! Ne-am dorit să fim pe primul loc”

„Regele” l-a felicitat și pe Denis Alibec, care a reușit să înscrie un gol și a creat mai multe ocazii bune pentru colegii săi, fanii scandându-i numele spre finalul confruntării.

Gică Hagi, mulțumit după Farul – FC Voluntari

Gică Hagi a fost mulțumit după , scor 2-1, lăudându-și elevii pentru felul în care au reușit să întoarcă scorul în a doua repriză.

„Regele” a recunoscut că și-a certat jucătorii la pauza meciului, pentru a-i face să fie mai atenți: „Cred că avem o echipă talentată. Meritul e al lor, a jucătorilor care au făcut o a doua repriză foarte bună.

E provocarea noastră! O victorie frumoasă, de moral, care nu unește mai mult și care ne face să credem că putem obține rezultate bune.

A fost o primă repriză slabă, dar important e că am revenit și că am câștigat. Ne-am dorit să fim pe primul loc, n-ați văzut că am schimbat jucători la pauză”.

„Avem potențial, arătăm bine!”

„Ce rost are să mai zic despre Alibec, a demonstrat. E o provocare pentru mine, pentru el. Nu sunt dependenți jucătorii de mine. Clubul ăsta n-are bani, dacă am avea și bani, am fi departe.

Eu iau deciziile, nu ei revin când au chef, eu iau deciziile când cred că au cum să ne ajute. Sunt campioni, au în sânge acest lucru și trebuie să îi pun bine mental ca să facă lucruri bune”, a .

„A fost o victorie frumoasă, avem potențial, arătăm bine. Am făcut schimbări de 2003, 2005, avem cea mai bună Academie, dar nu pe vorbe, pe fapte.

La Constanța e un proiect frumos, unde creștem copii și le dăm drumul când e momentul. Suntem la începutul proiectului, sper ca toată lumea să vină.

Să vină stadionul cât mai repede și să facem o echipă care să se bată la titlu cât mai curând”, a mai spus antrenorul Farului.