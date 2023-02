Gică Hagi, mulțumit după Farul – Universitatea Craiova 2-1: „Ne place să fim acolo sus!”

„Regele” și-a felicitat jucătorii și i-a evidențiat pe puștii din lotul Farului, despre care spune că vor ajunge departe dacă vor continua să muncească la fel cum o fac în prezent.

Gică Hagi, mulțumit după Farul – Universitatea Craiova

Gică Hagi este mulțumit după victoria obținută de scor 2-1, lăudându-și jucătorii pentru felul în care au evoluat:

„60 de minute am jucat foarte bine, după era normal să vină cu schimbări foarte bune, noi am scăzut puțin. A venit acel gol, care a fost bun pentru ei și pe noi ne-a dat doi pași înapoi.

Pe Craiova dacă o lași, îți pune mari probleme. Ne lipsea Denis, trebuia să punem în locul lui pe cineva, un copil bun, de 2005, mă bucur pentru el și sper să continue forma lui bună și să marcheze.

Dacă tot suntem acolo sus, ne place! Ei mă cunosc bine, am avut o discuție bună dimineața cu ei, am venit la stadion, am făcut o ședință cum trebuie”.

„O să vină momentul să sărim și pe garduri!”

„Larie bate foarte bine, contează mai puțin cine dă gol, contează că am reușit să câștigăm cu Craiova și cu FCSB, o să ne întâlnim în play-off cu ele.

Echipele sunt bune, e un echilibru, loturile sunt bune, cele care au început bine continuă să fie bine, iar cele care au alternat sunt mai jos”, a .

„Cine va fi în formă în play-off, o să câștige meciurile. Ieri am petrecut puțin, important e că mi-am adus aminte de părinți, le mulțumesc că m-au adus pe lume și le mulțumesc pentru educația pe care mi-au dat-o.

Suntem împreună cu suporterii, o să sărim și pe garduri la un moment dat, se aprinde o flacără frumoasă la Constanța, rezultatele bune unesc și e bine să fie așa. La Constanța e un proiect, vrem să construim ceva stabil și frumos pentru oraș”, a mai spus „Regele”.