Gică Hagi, mural de senzație pentru Columbia la cererea expresă a ambasadorului: "De Crăciun e gata!". Unde va fi realizată pictura artistică

Gică Hagi şi Carlos Valderrama vor avea un mural de senzaţie. Iniţiativa este a ambasadorului Columbiei la Bucureşti. Când va fi gata și unde va fi realizată pictura artistică.
Marian Popovici
18.10.2025 | 10:31
Gica Hagi mural de senzatie pentru Columbia la cererea expresa a ambasadorului De Craciun e gata Unde va fi realizata pictura artistica
Gică Hagi, mural de senzație pentru Columbia la cererea expresă a ambasadorului: "De Crăciun e gata!". Sursa: colaj Fanatik

România şi Columbia s-au duelat la Campionatele Mondiale din 1994 şi 1998, „tricolorii” având de fiecare dată câştig de cauză: 3-1 şi 1-0. Meciurile directe nu au fost uitate nici de sud-americani şi la Arena Naţională urmează să fie afişat un mural uriaş cu liderii celor două generaţii: Gică Hagi şi Carlos Valderrama.

Gică Hagi şi Carlos Valderrama, mural de senzaţie la Arena Naţională!

Dezvăluirea a fost făcută de Giovanni Becali. Celebrul impresar are soţie columbiană şi a fost invitat la deschiderea Ambasadei la Bucureşti. Ideea muralului aparţine ambasasdoarei Divia Cepeda Rojas:

Am fost invitat la ambasada Columbiei, au deschis o splendidă ambasadă. Ei nu aveau. Şi pot să vă spun în premieră. Doamna ambasador, fiind om politic, când a venit aici prima dată am invitat-o la un prânz. 

Eu, cu nevasta-mea, cu fetele şi ea cu soţul, cu ataşatul comercial şi consulul. Îmi spunea de fotbal, că România a avut multe meciuri cu Columbia de-a lungul timpului: «Îmi aduc aminte de meciul din 94 când ne-aţi bătut, îmi aduc aminte de meciul din 98, când tot ne-aţi bătut».

«Ce să facem noi pentru columbiană-română?», mă întreba. I-am zis să facă afaceri, cafea. Eu când mergeam în Columbia în 80 şi ceva la soacră-mea, Bogota era plină de Dacii, dar la noi nu erau.

A zis că vrea ceva să rămână pentru sempre, pentru totdeauna: «Dacă dumneavoastră vorbiţi cu Hagi, am o poză cu el şi Valderama de la meciul din 1994. Lui Gică i se vede profilul, lui Valderama i se vede şi lui puţin. Dar pe mine mă interesează banderola de căpitani şi numărul 10 pe spate, amândoi»”, a dezvăluit Ioan Becali la Giovanni Show.

Când va fi inaugurată pictura din meciul România – Columbia

Pictura va avea 100 de metri pătraţi şi îi va ilustra pe Gică Hagi şi Carlos Valderrama în meciul România – Columbia 3-1, la Campionatul Mondial din 1994. Finalizarea picturii este estimată până la Crăciun:

„«Vreau să fac pe 100 de metri pătraţi această pictură», a spus doamna ambasador. Am făcut o întâlnire cu şeful stadionului, cu viceprimarul, la Arena Naţională. Spre VIP zero, în stânga este un perete. 

De săptămâna asta a început pictura. Veţi vedea un perete imens. O să aibă 12-13 metri înălţime. Îl pictează o pictoriţă columbiană renumită, au adus-o aici din Turcia. 

Gică Hagi i-a dat acordul. O să fie o capodoperă. O pictură de peste 100 de metri pătraţi cu Hagi şi Valderama. De Crăciun va fi gata! Vezi numărul 10 pe spate, banderolele şi aceleaşi culori. O nebunie!”, a dezvăluit Giovanni Becali.

Istoria meciurilor dintre România şi Columbia la Cupa Mondială

În 1994, Columbia era considerată una dintre marile favorite la câştigarea Cupei Mondiale. A suferit o înfrângere dură în faţa României, scor 1-3, fiind ulterior eliminată încă din faza grupelor. „Tricolorii” au avut cea mai bună campanie din istorie la Mondiale, fiind eliminaţi în sferturile de finală de Suedia.

Patru ani mai târziu, România şi Columbia au căzut din nou în aceeaşi grupă. Deznodământul a fost acelaşi, „tricolorii” au câştigat cu 1-0 prin golul lui Adrian Ilie şi aveau să câştige grupa, cu 7 puncte. Echipa antrenată de Anghel Iordănescu a fost eliminată de Croaţia în optimi, 0-1.

Gică Hagi, mural de senzație pentru Columbia la cererea expresă a ambasadorului: “De Crăciun e gata!”

Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
