Gică Hagi, mural de senzație pentru Columbia la cererea expresă a ambasadorului: “De Crăciun e gata!”. Unde va fi realizată pictura artistică

România şi Columbia s-au duelat la Campionatele Mondiale din 1994 şi 1998, „tricolorii” având de fiecare dată câştig de cauză: 3-1 şi 1-0. Meciurile directe nu au fost uitate nici de sud-americani şi la Arena Naţională urmează să fie afişat un mural uriaş cu liderii celor două generaţii: Gică Hagi şi Carlos Valderrama.

Gică Hagi şi Carlos Valderrama, mural de senzaţie la Arena Naţională!

Dezvăluirea a fost făcută de Giovanni Becali. Celebrul impresar are soţie columbiană şi a fost invitat la deschiderea Ambasadei la Bucureşti. Ideea muralului aparţine ambasasdoarei Divia Cepeda Rojas:

„Am fost invitat la ambasada Columbiei, au deschis o splendidă ambasadă. Ei nu aveau. Şi pot să vă spun în premieră. Doamna ambasador, fiind om politic, când a venit aici prima dată am invitat-o la un prânz.

Eu, cu nevasta-mea, cu fetele şi ea cu soţul, cu ataşatul comercial şi consulul. Îmi spunea de fotbal, că România a avut multe meciuri cu Columbia de-a lungul timpului: «Îmi aduc aminte de meciul din 94 când ne-aţi bătut, îmi aduc aminte de meciul din 98, când tot ne-aţi bătut».

«Ce să facem noi pentru columbiană-română?», mă întreba. I-am zis să facă afaceri, cafea. Eu când mergeam în Columbia în 80 şi ceva la soacră-mea, Bogota era plină de Dacii, dar la noi nu erau.

A zis că vrea ceva să rămână pentru sempre, pentru totdeauna: «Dacă dumneavoastră vorbiţi cu Hagi, am o poză cu el şi Valderama de la meciul din 1994. Lui Gică i se vede profilul, lui Valderama i se vede şi lui puţin. Dar pe mine mă interesează banderola de căpitani şi numărul 10 pe spate, amândoi»”, a dezvăluit Ioan Becali la Giovanni Show.

Când va fi inaugurată pictura din meciul România – Columbia

Pictura va avea 100 de metri pătraţi şi îi va ilustra pe Gică Hagi şi Carlos Valderrama în meciul România – Columbia 3-1, la Campionatul Mondial din 1994. Finalizarea picturii este estimată până la Crăciun:

„«Vreau să fac pe 100 de metri pătraţi această pictură», a spus doamna ambasador. Am făcut o întâlnire cu şeful stadionului, cu viceprimarul, la Arena Naţională. Spre VIP zero, în stânga este un perete.

De săptămâna asta a început pictura. Veţi vedea un perete imens. O să aibă 12-13 metri înălţime. Îl pictează o pictoriţă columbiană renumită, au adus-o aici din Turcia.

Gică Hagi i-a dat acordul. O să fie o capodoperă. O pictură de peste 100 de metri pătraţi cu Hagi şi Valderama. De Crăciun va fi gata! Vezi numărul 10 pe spate, banderolele şi aceleaşi culori. O nebunie!”, a dezvăluit Giovanni Becali.

Istoria meciurilor dintre România şi Columbia la Cupa Mondială

În 1994, Columbia era considerată una dintre marile favorite la câştigarea Cupei Mondiale. A suferit o înfrângere dură în faţa României, scor 1-3, fiind ulterior eliminată încă din faza grupelor. „Tricolorii” au avut cea mai bună campanie din istorie la Mondiale, .

Patru ani mai târziu, România şi Columbia au căzut din nou în aceeaşi grupă. Deznodământul a fost acelaşi, „tricolorii” au câştigat cu 1-0 prin şi aveau să câştige grupa, cu 7 puncte. Echipa antrenată de Anghel Iordănescu a fost eliminată de Croaţia în optimi, 0-1.