Gică Hagi, Nadia Comăneci și David Popovici, în Guvernul României propus președintelui Nicușor Dan de FANATIK. Cum ar arăta Palatul Victoria cu oameni din sport

Exasperați de criza politică din România, care durează de luni de zile, cu 3 Guverne care n-au trecut, FANATIK îi propune președintelui Nicușor Dan un Executiv care va trece sigur. Un cabinet în care toată lumea merită să fie titular. România are nevoie de un Guvern care să știe să câștige, să accepte înfrângerile, să gestioneze presiunea și, categoric, să nu dea vina pe arbitru după fiecare eșec.
Am alcătuit un Guvern imaginar din personalități și personaje ale sportului românesc. Unele numiri au argumente cât se poate de serioase, altele sunt făcute cu zâmbetul pe buze, dar toate se justifică singure în percepția românilor.
Motivul: Disciplină, modestie, performanță și o remarcabilă capacitate de a-și păstra calmul sub presiune. Nu promite că va schimba România peste noapte, dar câștigă, inevitabil, lumea, prin rezultate.
Prima măsură: Toți miniștrii care nu performează trec pe linia a doua.
Motivul: Știe să organizeze defensiva, să închidă spațiile și să construiască strategii în care siguranța este prioritară. România are nevoie de o „Generație de suflet” și în politică.
Prima măsură: România trece la apărare în bloc compact. Nicio dronă între linii, ca în port, la Euro.
Motivul: Are experiență în afaceri, negocieri și tranzacții. Ar trata bugetul de stat ca pe propria echipă: investește, vinde și schimbă strategia în direct la TV.
Prima măsură: Ministrul de Finanțe anunță bugetul la pauza meciului. Cine nu își justifică cheltuielile e schimbat în minutul 46.
Motivul: A investit în formarea tinerilor și a demonstrat că dezvoltarea talentului cere timp, infrastructură și o filosofie clară.
Prima măsură: Deviza învățământului românesc devine: „Te pregătești cum dai examenul și dai examenul cum te pregătești!”. Profesorii trebuie să aibă mentalitate de campioni.
Motivul: A trăit și a performat la cel mai înalt nivel internațional, cunoaște culturi diferite și are un stil de comunicare echilibrat.
Prima măsură: Diplomația românească nu mai intră în negocieri doar ca să nu piardă, ci ca să câștige trofee, inclusiv peste Ocean.
Motivul: Enciclopedie ambulantă a fotbalului, pasionat de istorie, literatură și filosofie, Mister ar transforma fiecare ședință de guvern într-un seminar universitar. Ar începe cu o problemă administrativă și ar ajunge inevitabil la Napoleon.
Prima măsură: Niciun demnitar nu mai are voie să vorbească public fără să citească măcar 3 cărți. Deviza ministerului: „Ca să înțelegem de ce nu funcționează România, trebuie să ne întoarcem la decăderea Imperiului Roman.”
Motivul: Avocat, conducător de club și adept al unei comunicări corporatiste, Nicolescu ar aduce în guvern limbajul reorganizării, al indicatorilor de performanță și al proiectelor pe termen lung. Într-un cuvânt: know-how. Dar scris cu liniuță.
Prima măsură: Toate instituțiile statului intră într-un proces de restructurare. Cetățenilor li se cere răbdare, fiindcă rezultatele vor apărea doar după consolidare organică.
Motivul: Experiență în afaceri, investiții și dezvoltarea unor organizații.
Prima măsură: Fondurile europene sunt atrase pe modelul transferurilor: negocieri dure, contracte clare și bonusuri doar pentru obiective îndeplinite. Model aplicat cu succes la Rapid.
Motivul: Fost fotbalist, conducător de club și om cu experiență parlamentară. E politicianul care a militat pentru revenirea berii pe stadioane și a bunei dispoziții în familia tradițională.
Prima măsură: Berea devine indicator oficial al bunăstării. Dacă economia crește, se ieftinește berea. Dacă economia scade, se ieftinește și mai mult, ca să nu intre populația în depresie.
Motivul: Experiență antreprenorială, capacitate de negociere și instinct comercial pe modelul Hagi. Dar nu Gică! Tudose.
Prima măsură: Fiecare proiect de investiții trebuie să producă profit. Dacă nu produce, Țiriac îl cumpără personal și îl transformă într-un turneu de tenis.
Responsabilități: Să înțeleagă ce a explicat Mister.
Motivul: Simbol al muncii susținute, al sacrificiului și al capacității de a reveni după momente dificile.
Prima măsură: Se anulează dreptul de a câștiga fără să muncești. Ministrul Proictelor Europene trebuie să-și micșoreze numărul de investiții neprofitabile din anturaj.
Motivul: Nu există regulament, decizie de arbitraj sau sancțiune disciplinară pe care să nu fie pregătit să o dezbată.
Prima măsură: Fiecare sentință se analizează la televizor, cu reluări din minimum 7 unghiuri. Dacă nu îi convine verdictul, solicită intervenția VAR.
Motivul: A demonstrat că poți parcurge distanțe mari cu organizare, forță și sincronizare perfectă.
Prima măsură: Dacă autostrăzile întârzie, românii primesc vâsle. Măcar pe apă să ne deplasăm la nivel olimpic, ca la inundații, în 2014.
Motivul: Un simbol al disciplinei fizice și al performanței.
Prima măsură: Fiecare spital primește o evaluare de la 1 la 10. Nota 10 se acordă doar la maternități.
Motivul: Românul care a făcut celebră expresia „Lăsați-ne să ne pregătim de Champions League”? Fost acționar la Dinamo, om de afaceri cu experiență în domeniu, Borcea cunoaște atât energia convențională, cât și energia emoțională a fotbalului românesc.
Prima măsură: România nu mai importă eoliene și petrol. Totul pe bază de butelii!
Motivul: Expresiv, combativ, mereu prezent în mijlocul acțiunii, indiferent de stadion.
Prima măsură: Scoaterea în afara legii a aruncatului din mașină cu fise cu cremă de biscuiți.
Motivul: Un om care a înțeles importanța terenului, de la gazonul marilor stadioane până la investițiile în infrastructură.
Prima măsură: Fiecare hectar trebuie să producă. Terenurile lăsate în paragină din propriul portofoliu intră automat în cantonament prelungit.
Cristi Balaj – Șeful Corpului de Control al Prim-ministrului. Motivul? Fost arbitru, obișnuit să urmărească abaterile și să ia decizii. Prima măsură: cartonaș galben pentru promisiuni neonorate și roșu pentru miniștrii care simulează munca.
Florin Prunea – Purtătorul de cuvânt al Guvernului. Motivul? Are replică, umor și experiență în confruntările televizate. Prima măsură: conferințele de presă se țin în Thailanda, nu în Suedia.
David Popovici cere liniște și anunță obiectivele pentru următorii 2 ani. Gigi Becali intervine imediat și spune că el plătește, deci el face schimbările. Edi Iordănescu solicită răbdare, disciplină și organizare defensivă. Ion Țiriac întreabă cât costă Palatul Victoria. Simona Halep cere jurnaliștilor și fotografilor să părăsească sala.
Gică Hagi explică timp de 40 de minute că România trebuie să crească, să producă și să înțeleagă că lucrurile sunt simple, dar complicate. Practic, Hagi cere să jucăm ca Spania.
Cornel Dinu preia cuvântul și începe de la Aristotel. Șumudică amenință că pleacă din guvern, apoi revine după 5 minute. Mihai Stoica contestă procesul-verbal al ședinței. Nicolescu propune să respecte toți etapele de dezvoltare instituțională. Borcea: „Ce etape? Băgăm bani, luăm trei miniștri de valoare și atacăm direct Champions League!”.
Prim-ministrul închide ședința: „Domnilor, eu am câștigat medalii înotând împotriva celor mai buni din lume, dar să conduc guvernul ăsta e o probă la un cu totul alt nivel. Amor fati”.