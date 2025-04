Gică Hagi, negru de supărare după CFR Cluj – Farul 4-1! Cele trei întrebări la care a refuzat să răspundă după dezastrul din Gruia

Gică Hagi a fost foc și pară după . „Regele” a fost atât de necăjit de eliminarea echipei sale încât a refuzat să răspundă la câteva întrebări.

Gică Hagi, necăjit după CFR Cluj – Farul 4-1: „Trebuie să uităm cât mai repede”

Farul a ratat un prim obiectiv, calificarea în finala Cupei României Betano. Singura șansă a „marinarilor” să mai ajungă în cupele europene rămâne play-out-ul, acolo unde trebuie să termine în primele patru pentru a merge la baraj.

ADVERTISEMENT

Lucrurile nu sunt însă deloc simple pentru echipa lui Hagi, care e mai aproape de retrogradare decât de Europa. Cu patru etape rămase până la finalul sezonului, Farul e la doar două lungimi deasupra zonei „fierbinți” a clasamentului.

„Felicitări CFR-ului, echipa pe care o știe toată lumea, a jucat foarte bine, concectați, noi am luat gol în secunda 30. Am revenit, după iar am luat gol. E greu, dar asta e.

ADVERTISEMENT

Trebuie să uităm cât mai repede acest rezultat, dar nu avem timp pentru că ne așteaptă meciuri importante, ultimele patru meciuri”, a declarat Gică Hagi, după CFR Cluj – Farul 4-1.

„Rămânem cu un meci la care n-am făcut față”

Gică Hagi a fost atât de supărat încât a refuzat să răspundă la trei întrebări, despre , despre debutul lui Ianis Avărmescu (16 ani) și despre licența pentru cupele europene.

ADVERTISEMENT

„Dureros, nedureros (n.r. – rezultatul) e eliminare. Felicitări CFR-ului. Au făcut un meci foarte bun, noi colectiv n-am făcut ce trebuie. Ofensiv, am făcut 1-2 pase. Greșeli prea multe, dar asta e. Trebuie să ne concentrăm pe campionat.

ADVERTISEMENT

(n.r. – Dacă rămâne cu ceva după golul lui Denis Alibec) Supărarea e mare din partea tuturor. Rămânem cu un meci la care n-am făcut față. Sperăm să ne revenim până mâine că ne așteaptă campionatul.

(n.r. – Ce are de spus despre debutul lui lui Ianis Avrămescu) Nimic. Mă duc cu dezamăgirea că n-am făcut față CFR-ului, că suporterii se duc acasă dezamăgiți ca și noi, sper ca de mâine să ne revenim.

(n.r. – Despre depunerea licenței pentru cupele europene) Nu știu, eu nu fac partea administrativă. Întrebați-i pe cei care se ocupă. Eu fac doar partea tehnică. Nu am nicio noțiune”, a adăugat managerul tehnic al Farului.