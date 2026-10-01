Gică Hagi a decis lotul pentru Polonia – România! Șase titulari din meciul cu Bosnia, lăsați acasă!

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Polonia – România se joacă vineri, 2 octombrie, de la 21:45, în etapa a 3-a din Nations League. „Tricolorii” au susținut ultimul antrenament dinaintea partidei la Mogoșoaia, în dimineața zilei de joi, 1 octombrie. FANATIK a surprins cele mai importante aspecte de la fața locului. Ce urmează să facă selecționerul Gică Hagi.

Selecționerul Gheorghe Hagi a decis să lase nouă jucători în afara lotului pentru meciul din Nations League cu Polonia. Cu excepția lui Louis Munteanu, accidentat, dar și cei lăsați în tribună, selecționerul se va baza pe 23 de jucători pentru meciul vital cu „leșii”.

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România a arătat foarte slab în primele două meciuri din Nations League, după 1-2 cu Suedia și 2-4 cu Bosnia, iar acum Gheorghe Hagi va încerca să spele rușinea, cu toate că vorbim despre un turneu „semi-amical”, așa cum îl numea și directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiță.

Astfel, în afara locului au fost lăsați Andrei Burcă, Matei Ilie, Lisav Eissat, David Matei, Raul Opruț, Vladimir Screciu, Vlad Dragomir, Darius Olaru, Louis Munteanu. Șase dintre aceștia au fost titulari în eșecul cu Bosnia, scor 2-4.

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Cum arată lotul României la meciul cu Polonia:

Portari: Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru

Fundași: Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Andrei Coubiș, Virgil Ghiță, Andrei Borza, Bogdan Racovițan, Tony Strata

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Mijlocași: Marius Marin, Alexandru Cicâldău, Nicolae Stanciu, Nicușor Bancu, Ianis Hagi, Tudor Băluță, Răzvan Marin, Cătălin Cîrjan, Olimpiu Moruțan

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Atacanți: Florin Tănase, Daniel Bîrligea, Valentin Mihăilă, Dennis Man

Atmosfera de la ultimul antrenament al naționalei României înaintea meciului cu Polonia

Ultimul antrenament înaintea plecării în Polonia a conținut 31 de jucători din cei 33 convocați inițial. , care a suferit o entorsă la gleznă, după ce Denis Drăguș devenise indisponibil încă dinaintea jocului cu Suedia din prima etapă. FANATIK a fost la fața locului și a surprins detalii importante legate de atmosfera din sânul „tricolorilor”.

Selecționerul a stat mai mult singur, atât înaintea pregătirii, cât și în timpul ei, vizibil îngândurat după rezultatele obținute până acum (1-2 cu Suedia și 2-4 cu Bosnia). Gică Hagi a ținut totuși un scurt discurs în fața elevilor săi, însă atmosfera apăsătoare a neutralizat destul de repede orice tentative de glume între jucători, care au încercat să își mai anime din când în când colegii.

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Ce decizie a luat Gică Hagi cu puțin timp înaintea deplasării naționalei la Varșovia

După eșecurile suferite în primele două meciuri din Nations League, Gică Hagi a luat o decizie care să vină în ajutorul jucătorilor săi. Mai exact, FANATIK a aflat că selecționerul și a organizat o masă pentru toată lumea marți seară, 29 septembrie, la ora 22:00. De asemenea, înaintea zborului de vineri spre Varșovia, Gică Hagi le va mai da un răgaz de 2-3 ore în care fotbaliștii pot lua masa alături de familiile lor.

Când va stabili Gică Hagi lotul pentru meciul contra Poloniei

În ceea ce privește lotul final pentru partida cu Polonia, vor fi 6-7 jucători care vor rămâne acasă pentru acest meci. Gică Hagi se va decide în urma antrenamentului din această dimineață. La meciul contra Suediei de acum o săptămână, lotul era deja cunoscut cu o zi înaintea partidei. De data aceasta, situația este puțin diferită.